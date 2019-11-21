الخميس 21 نوفمبر 2019

تعرف على الطرق الطبيعية لإزالة الوحمة

يشكو البعض من وجود منطقة داكنة على بشرتهم منذ الولادة وهي معروفة عند العامة بالوحمة، والتي قد تظهر في أماكن بارزة من الوجه أو الرقبة فتسبب بإحراج كبير لأصحابها.



فما هي الوحمة ؟ وهل يمكن إزالتها بطرق طبيعية دون اللجوء للطرق الجراحية أو الليزر؟

الوحمة هي منطقة داكنة تتكون على جلد الطفل منذ ولادته وقد ترافقه طيلة حياته. يمكن للوحمة أن تظهر في أي منطقة من الجسم. وتكون باللون الأحمر أو البني أحياناً.

قد تختفي الوحمات الحمراء و القرمزية اللون غالباً مع تقدم السن. أما الوحمات الصبغية باللون البني فيمكنك عمل الطرق التالية لإزالتها مع الوقت :

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1- زيت الزيتون: قومي بتدليك مكان الوحمه بزيت الزيتون بشكل يومي لمدة 10 دقائق.

2- زيت الخروع: دلكي الوحمة بزيت الخروع يومياً قبل الخلود إلى النوم وستشعرين أن لونها بدأ يفتح حتى تزول نهائياً بعد ثلاثة شهور.

3- خل التفاح: اخلطي خل التفاح مع عصير البصل وامسحي مكان الوحمة بالمزيج، اتركيه قليلاً ثم اغسليه بالماء الفاتر.

4- عصير الليمون: دلكي الوحمه بعصير الليمون المخفف بالماء 3 مرات يومياً. كما يمكنك استخدام عصير الطماطم المخفف بدلاً من عصير الليمون.

5- احرصي على تناول الأطعمة الغنية بفيتامين c و فيتامين A بكثرة.

6- وأخيراً ننصحك عزيزتي: بتجنب التعرض لأشعة الشمس الضارة قدر الإمكان.