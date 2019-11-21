فيديوجراف.. الصداقة لا تمنع مورينيو من خلافة بوكيتينو في توتنهام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عاد البرتغالي جوزيه مورينيو للواجهة من جديد بعد توليه تدريب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، الأربعاء، عقب إقالة صديقه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، الثلاثاء.

النادي اللندني قرر الإطاحة بالمدرب الأرجنتيني بعد 5 سنوات ونصف السنة قضاها مع الفريق، حقق خلالها طفرة في مستواه وقاده للمنافسة على لقب البريمييرليج في أكثر من مناسبة، كما تأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وجاء مورينيو للعمل مدربا للسبيرز خلفا لبوكيتينو الذي تربطه به علاقة وطيدة منذ حقبة المدرب البرتغالي في ريال مدريد الإسباني قبل عدة سنوات.

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وكان بوكيتينو مدربا لإسبانيول منذ عام 2009 حتى 2012، وفي تلك الفترة جاء مورينيو إلى الدوري الإسباني لتدريب الريال عام 2010، وبدأ في التعرف على بوكيتينو عن قرب، لتنشأ بينهما علاقة صداقة.

كما كشف المدرب الأرجنتيني عن دور مورينيو في قبوله عرض نادي ساوثهامبتون الإنجليزي عام 2013، بعدما حثه البرتغالي على ضرورة خوض تجربة في "البريمييرليج".

وبعدما توطدت العلاقة أكثر بينهما، فور عودة مورينيو لإنجلترا عام 2013، مرت السنوات ليضع القدر المدرب البرتغالي خليفة لصديقه في توتنهام.