ضعف الليرة يقفز بأسعار المنتجين غير المحليين في السوق التركية

دفع الضعف الحاد لليرة أمام الدولار إلى ارتفاع كبير في مؤشر أسعار المنتجين غير المحليين داخل الأسواق التركية، خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما يؤشر على استمرار ارتفاع الأسعار.

وجاء في بيانات صادرة عن هيئة الإحصاء التركية، الأربعاء، أن مؤشر أسعار المنتجين غير المحليين، الذي يقيس التغير في أسعار السلع المصنعة في البلاد والمصدرة لمنتجين ليسوا أتراكا، صعد بنسبة 7.49% مقارنة مع ديسمبر/كانون الأول 2018.

وأظهرت بيانات -اطلعت عليها "العين الإخبارية"- أن المؤشر صعد بنسبة 1.17% على أساس شهري، وبنسبة 18.32% على أساس المتوسط المتحرك لمدة 12 شهرا الماضية حتى أكتوبر/تشرين الأول 2019.

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وكانت أعلى معدلات الزيادة الشهرية من قبل الأقسام الفرعية للصناعة هي مؤشرات منتجات التبغ بنسبة 9.58%، والمنتجات الورقية بنسبة 3.07% والآلات والمعدات بنسبة 2.53%.

ومقارنة مع ديسمبر/كانون الأول الماضي، صعد مؤشر أسعار المنتجين غير المحليين في قطاع التعدين والمحاجر بنسبة 13.17%، كما صعد المؤشر بنسبة 7.36% في قطاع الإنشاءات، وبنسبة 25.3% في قطاع الطاقة، وفق الأرقام الرسمية.

وعانت تركيا بداية من أغسطس/آب 2018 من أزمة مالية ونقدية حادة دفعت بأسعار صرف الليرة التركية لمستويات متدنية، وسط تذبذب في وفرة النقد الأجنبي في الأسواق الرسمية، ما دفع أنقرة إلى السحب من استثماراتها الأجنبية وتسييلها لتوفير النقد الأجنبي.

وتراجع سعر صرف الليرة التركية إلى 7.24 مقابل الدولار الأمريكي الواحد في أغسطس/آب الماضي، مقارنة بـ4.8 ليرة للدولار قبل الأزمة، بينما تتراوح أسعار الصرف حاليا عند حدود 5.69 ليرة للدولار، بحسب بيانات البنك المركزي في تركيا.

وبسبب هبوط سعر صرف الليرة التركية، ارتفعت أسعار مدخلات الإنتاج والسلع النهائية المستوردة من الخارج، التي يستوردها التجار بالعملة الأجنبية، وتباع بالعملة المحلية، على أن يتحمل المستهلك النهائي هوامش أسعار الصرف.