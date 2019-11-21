3 فتيات من أصول عربية ضمن مسابقة ملكة جمال فرنسا 2020 منهن ميساء عمار

يبدو أنَّ الجمال العربي سيتصدر العاصمة الفرنسية يوم الـ 14 من كانون الاول/ديسمبر؛ إذ سيجري إقامة حفل انتخاب ملكة جمال فرنسا 2020، والذي تشارك به 3 فتياتٍ من أصولٍ عربية.

والفتيات العربيات المشاركات ضمن الترشيحات هنّ ميساء عمّار(21 عامًا) وطولها 1.86 متر، وليلى برّي (19 عامًا) وطولها 1.75 متر، ومنال سواحليّة (18 عامًا) وطولها 1.72 متر، وكلّهنّ طالبات في اختصاصات مختلفة مثل الحقوق والتّجارة وإدارة الأعمال، وتمثل كل واحدةٍ منهن المقاطعة التي تقيم فيها؛ إذ وقع انتخاب ممثلة عن مقاطعة" الساحل اللازوردي".

وتتنافسُ كلٌ من ميساء وليلى ومنال ضمن 30 مرشحةً سنهنّ بين 18 و24 عامًا يمثّلن مختلف المقاطعات الفرنسيّة؛ إذ بدأت جميع المرشحات حاليًا التّمرينات استعدادًا للحفل والاستعداد للعرض المبهر والذّي يحظى بمتابعة كبيرة في فرنسا وخارجها؛ إذ سيكون المغنّي الإنجليزي روبي ويليامز ضيف شرف السهرة.

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وضمن شروط المنافسة التزمت كل المترشّحات ومن بينهن مهندسة بناء، وممرّضة، وعارضة أزياء، بالدّفاع عن حماية البيئة وكذلك مساندة الحملات لمقاومة مرض السّرطان والوقاية منه.

وسيكون للجمهور الدور في اختيار ملكة جمال فرنسا 2020؛ إذ سيفتح لهم التصويت أثناء النقل المباشر للحفل عبر قناة ""تي أف 1" من خلال الرّسائل النصية القصيرة؛ إذ سيشكل تصويتهم ما نسبته 50%، فيما ستعتمد النسبة المتبقية على آراء لجنة التّحكيم التّي لم يُكشف عن أعضائها.

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يُذكر أنَّ الحفل سيقام في مدينة "مرسيليا"جنوب فرنسا، وسيتولّى المذيع الشّهير جان بيار فوكو تقديمه، وهو المذيع ذاته الذّي اعتاد تقديم حفل انتخاب ملكة جمال فرنسا منذ 25 عامًا من دون انقطاع.

وستنال الفائزة باللقب جوائز ثمينة على غرار شقة في باريس (منحت لملكة جمال عام 2017) ومجوهرات ثمينة وهدايا أخرى، كما ستكون الفائزة سفيرةً للجمال الفرنسي في العالم؛ إذ سيكون لها برنامج حافل بالزيارات داخل فرنسا وخارجها ولقاءات ومشاركات في المهرجانات على امتداد عام كامل.

وملكة جمال فرنسا هي مسابقة ملكة جمال فرنسية تقام كل عام، تأسست في عام 1920، ومن شروط الدخول في المسابقة هي أن تكون الفتاة أصغر من 24 سنة وفرنسية.

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