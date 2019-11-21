فيديو معلوماتى.. أمراض ينقلها الذباب وطرق الوقاية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزايد انتشار الذباب بشكل كبير فى الفترة الأخيرة، وكشف قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، فى بيان صحفى، أن تغير المناخ فى فصل الخريف أدى لزيادة نشاط الحشرة مؤخراً، وفى هذا الفيديو المعلوماتى نتعرف على أبرز الأمراض التى ينقلها الذباب وطرق الوقاية، وفقاً لموقعى Rentokil وpestdefence.

أمراض ينقلها الذباب وطرق الوقاية

أمراض ينقلها الذباب وطرق الوقاية -ذكرت منظمة الصحة العالمية أن الذباب ينقل 65 مرضاً أبرزها: 1- بكتيريا الإى كولاى تسبب الإسهال ودم فى البراز والتقيؤ وتشنجات المعدة والحمى. 2- الجمرة الخبيثة عدوى بكتيرية تحدث فى الجلد والرئتين والأمعاء. على شكل لدغة صغيرة منتفخة تتحول لقرحة ذات مركز أسود. إذا تركت دون علاج، يمكن أن تكون قاتلة. 3- التسمم الغذائى بسبب تناول الطعام الملوث بالبكتيريا التى نقلها الذباب. Advertisements 4- مرض التولاريميا مرض بكتيرى يظهر فى شكل قرحة وتورم الغدد اللمفاوية. 5- التهاب الملتحمة مرض شائع للعين، أعراضه: الحكة، التورم والاحمرار. 6- التيفوئيد يرتبط ببكتيريا السالمونيلا، التى تنتقل من الطعام أو المياه الملوثة بالذباب. طرق الوقاية من أمراض الذباب

طرق الوقاية من أمراض الذباب - إبقاء الحشرات خارج المنازل وإغلاق النوافذ أو وضع أسلاك. - نظافة المصارف والأحواض ودورات المياه. - تغطية علب القمامة وتنظيف المنزل بانتظام. - اتباع قواعد نظافة الغذاء مثل تخزين الطعام فى حاويات محكمة الإغلاق.

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