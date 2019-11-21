شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخطاء ترتكبها عند تناول دوائك يمكن أن تصيبك بالمرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعلم جميعًا أن المزيج الصحيح من الأدوية يمكن أن يشفي أي مرض، ولكن وجود خطأ بسيط قد يعرضنا لخطر الإصابة بأمراض خطيرة أو قد يؤدي إلى الوفاة فى بعض الأحيان.

ولكن لا يزال الكثير من الناس يرتكبون أخطاء خطيرة كل عام بسبب تناول الدواء بطريقة خاطئة ، الأمر الذي ينتهى بهم في غرفة الطوارئ في المستشفى.

وفقًا للبيانات على موقع " timesofindia" ، يرتكب أكثر من 1.5 مليون شخص أخطاء عن طريق تناول الدواء كل عام و معظمهم من قبل كبار السن، واحدة من أفضل الطرق لتقليل خطر حدوث خطأ أثناء تناول الدواء هي أن تكون مدركًا جيدًا للعقاقير التي تتناولها وآثارها الجانبية المحتملة.

أخطاء تناول الدواء

فيما يلي قائمة بالأخطاء الطبية الـ 7 الشائعة التي يجب تجنبها للبقاء في صحة جيدة وآمنة:

خلط الأدوية بشكل غير صحيح

تناول دوائيين مضادين يمكن أن يصيبك بالمرض، فيمكن لتفاعل الدوائيين في الجسم أن يقلل من فعالية كل من الأدوية، ويمكن أن يؤدي إلى آثار جانبية.

تناول الدواء دون معرفة

عندما يصف لك طبيبك أدوية جديدة أو كنت تتناول الأدوية المضادة لها، فمن الأفضل أن تكتسب معرفة كاملة عنها، فيجب أن تعرف كيفية تناول العقاقير، ومتى تتناولها وآثارها الجانبية.





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تناول جرعة عالية من الدواء

يجب دائما أن تتناول الدواء حسب الوصفة التى يكتبها الطبيب، فيمكن أن يؤدى تناول جرعة عالية من الأدوية أن يسبب تلف الكبد خطيرًا ويمكن أن يسبب أيضًا آثارًا جانبية مثل النعاس والارتباك وألم في الصدر والقيء والإسهال.

تناول الأدوية بشكل غير منتظم

إذا كنت لا تتناول الأدوية بانتظام فأنت تعرض صحتك للخطر، فلا ينبغي تخطي جرعات الدواء مثل مضادات الاكتئاب، المنشطات، والأدوية التي تخفف الدم.

تناول الأدوية على معدة فارغة

قد يسبب الطعام عائقًا في امتصاص الدواء من المعدة إلى الجسم، فهناك بعض الأدوية التي يجب تناولها على معدة فارغة وبعضها بعد الوجبة، لذا فأن تجاهل هذه التفاصيل الصغيرة سيقلل من فعالية الأدوية.

تناول الأدوية من تلقاء نفسك

هذا خطأ شائع معظم الناس، حيث يقوم الشخص بالتشخيص الذاتي للأعراض ويتناول الأدوية وفقًا لذلك، دون استشارة طبيبك وهو ما قد يعرض حياتك للخطر.

تناول أدوية الآخرين

لمجرد أنك وشخص أخر تعانون من ارتفاع ضغط الدم، لا يعني ذلك أنكما بحاجة إلى تناول نفس الدواء، فقد يصف الطبيب الأدوية بناءً على مستوى صحتك ، والعمر ، والمضاعفات الطبية الأخرى.