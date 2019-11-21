شكرا لقرائتكم خبر عن ازاى تغسلى الخضار والفاكهة بشكل يحمى أسرتك من الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجب التعامل مع الخضراوات والفاكهة واللحوم بحذر شديد خشية الاصابة بالأمراض، حيث يمكن أن تحمل الفواكه والخضراوات جراثيم ضارة قد تصل إلى التسمم الغذائى الأمر الذى قد يهدد الحياة.

ووفقا لتقرير لموقع " medicalnewstoday" تعرف على أهمية غسل الفواكه والخضراوات للتخلص من المبيدات الحشرية والتلوث المحتمل.

فوائد غسل الخضراوات والفاكهة:

ـ غسل الفواكه والخضراوات يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض التلوث الغذائي.

ـ يجب غسل الفواكه والخضراوات جيدًا قبل الطهي أو تناولها ومع ذلك ، فإن المنتج الذي تم غسله مسبقًا لا يتطلب شطفًا إضافيًا.

ـ هناك خطران رئيسيان لتناول الفواكه والخضراوات غير المغسولة التلوث الجرثومي والمبيدات الحشرية.

ـ في السنوات الأخيرة نشأت العديد من حالات تفشي الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية من الشمام الملوث ، والسبانخ ، والطماطم ، والخس.

ـ على الرغم من أن المبيدات يمكن أن تساعد المزارعين على زراعة المزيد من الغذاء ، إلا أن لديهم العديد من المخاطر الصحية ومع ذلك ، قد يكون من الصعب تجنب مبيدات الآفات .

الوقاية من التلوث

ـ يمكن أن يصاب المنتج بالبكتيريا الضارة في مراحل مختلفة خلال مرحلة النمو ، يمكن أن يحدث التلوث من خلال المواد الضارة في التربة أو الماء، سوء النظافة.

ـ يمكن أن تصبح الفواكه والخضراوات ملوثة بعد الحصاد حتى فى منازلنا، يمكن أن يصبح المنتج ملوثًا نتيجة للتخزين غير السليم وأثناء إعداد الطعام.

ـ في بعض الأحيان ، تحتوي المنتجات الطازجة على جراثيم ضارة مثل السالمونيلا أو الإشريكية القولونية أو الليستيريا.

ـ هذه البكتيريا يمكن أن تجعل الناس مريض جدا بعض الناس أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المنقولة بالغذاء من غيرهم.

ـ الأشخاص الذين قد يكونون أكثر عرضة لخطر التسمم الغذائي من المنتجات ما يلي:

الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، النساء الحوامل، البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 65 وما فوق، الأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي.

يمكن أن تشمل أعراض الأمراض المنقولة بالغذاء ما يلي:

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تقلصات المعدة، الاسهال الذي قد يكون دمويا، قيء،حمى، الصداع، آلام العضلات، التهابات الليستيريا الشديدة.

كيف تغسل الخضراوات والفاكهة:

قبل تناول أي منتج ، تنصح إدارة الأغذية والأدوية FDA بإتباع هذه التعليمات:

غسل اليدين قبل وبعد تحضير الطعام.

قطع أي مناطق تالفة قبل التحضير أو الأكل.

منتجات الشطف التي تحتوي على بشرة قبل تقشيرها لمنع انتقال الأوساخ والبكتيريا إلى الأجزاء الصالحة للأكل.

فرك المنتجات تحت الماء الجاري.

باستخدام فرشاة نباتية نظيفة لتنظيف المنتجات الصلبة ، مثل البطيخ والخيار.

تجفيف الفواكه والخضروات بقطعة قماش نظيفة أو منشفة ورقية.

إزالة الأوراق الخارجية من الخس والملفوف.

يجب تخزين المنتجات الطازجة القابلة للتلف في الثلاجة عند درجة حرارة تقل عن 40 درجة فهرنهايت أو أقل منها .

استخدام ألواح التقطيع المنفصلة للفواكه والخضروات واللحوم الخام والدواجن والمأكولات البحرية

باستخدام أواني منفصلة للأطعمة المطبوخة والنيئة.

تخزين المنتجات بعيدًا عن اللحوم النيئة أو الدواجن أو المأكولات البحرية.