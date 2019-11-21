شكرا لقرائتكم خبر عن لبّ البرتقال للقضاء على البقع الداكنة في الوجه والان مع التفاصيل

الخميس 21 نوفمبر 2019 لب البرتقال للقضاء على البقع الداكنة في الوجه هل فكرت يوماً في استعمال الأقنعة المنزلية الصنع لتنقية البشرة والتخفيف من مظهر البقع الداكنة فيها؟ فلبّ البرتقال مثلاً يساعد على تفتيح لون البشرة.

Advertisements اهرسي برتقالة كاملة ثم ابسطيها على وجهك لمدة 15 دقيقة قبل شطف البشرة جيداً بالماء. أو اخلطي كميات متساوية من الحليب والعسل وعصير الليمون وزيت اللوز، واتركي هذا الخليط على بشرتك لمدة نصف ساعة. من شأن الحمض اللبني في الحليب أن يساعد على تقشير البشرة وتفتيحها.

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