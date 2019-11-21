أنواع من الرجال تكرههم المرأة .. فما هم؟

الخميس 21 نوفمبر 2019

تبحث المرأة دائما عن الرجل الذي ستكمل معه مشوار حياتها الى الابد،ومع ذلك تقابل المرأة العديد من الرجال يمتلك كل منهم عيبا لا يمكن التغاضي عنه .



وعلى الرغم من تلك الصفات السيئة التي يمتلكها اغلب الرجال،فقد تختاره المرأة زوجا لها .

يوجد 6 انواع من الرجال تكرههم المرأة وهم :

1. زير النساء

رغم أن هذا الرجل مكروه من معظم النساء المشهورات بغيرتهن الشديدة، وأنهن لا يتحملن فكرة العيش مع منافسات آخريات على قلب واحد، إلا أن المرأة وبشكل غير عادي يجذبها هذا النوع من الرجال.

فالمرأة التي تعشق المغامرة وتحب أن تشعر بالتميز والانتصار، تعتقد أنها بحصولها على هذا الرجل تكون اعتلت رقاب النساء الآخريات، وحصلت على ما لم يتمكن منه، وأنها الحب الوحيد الحقيقي في حياة الرجل، لأنها الأجمل والأذكى والأفضل.

2. الرجل الكذاب

بالرغم أن واحدة من الأسباب التي تدفع للمرأة للانهيار اكتشافها كذب الرجل، ورغم أن واحدة من عيوب الرجل كونه كاذباً، ولكن المرأة تجتذب لهذا الرجل؛ لأنها تخاف الصدمات ومعرفة الحقائق، وهي أكثر عاطفية وخيالية من الرجل، ومجرد وجود هذا الرجل في حياتها يجعلها تبتعد عن الواقع الذي تكرهه.

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3. الرجل المغرور

رغم أنه لا يوليها أي اعتبار، ولا يمنحها أي اهتمام، ولكنها تسعى وراءه وتتمنى رضاه. وكلما أهملها أكثر وأشعرها بعدم اهتمامه بها أو بغيرها، بقدر ما أثار فضولها ومثل تحدياً أمامها، ستفعل من أجل الوصول إليه أي شيء.

ولذا، فبمجرد ما إن توقع به ليتزوجها، وبغض النظر عن أي عيوب أخرى، وعن عدم احترامه لها، فهي ستهرع له حالاً خانعة ومطيعة.

4. الرجل النمام

قد لا تعجبها شخصيتها، ولكن مجرد اندماجه معها في الحديث وقدرته على نقل الأخبار والأحاديث لها تجعلها تهتم به، وتجعلها تعتاد وجوده في حياتها ولا تتمكن من الاستغناء عنه، وهي ستتزوجه سريعاً لمجرد أنه يجاريها في الحديث.

5. الرجل المتسلط

المرأة تكره الرجل المتسلط، ولكنها تنقاد له بسهولة، وذلك لأنها وبالرغم رفضها له وكرهها له، إلا أن غريزتها الأنثوية وحبها لأن تبدو ضعيفة في بعض الأحيان يظللها شخص ما، تجعلها تختار الارتباط بها لتتكل عليه في كل أمورها.

6. الرجل الثري

هذا الرجل يغري المرأة بشكل كبير، وهي إن ادعت أنها إنسانة غير مادية، ولا يهمها المال، إلا أن صاحب المال إذا ما تقرب منها، فإنها تقع بين براثنه سريعاً، خاصة إذا أغدق عليها المال، فالمرأة تعشق التملك والتسوق والهدايا، وفي الأغلب هذا ما يجعلها قد تتنازل عن الكثير من مبادئها؛ لتحصل على العديد من المقتنيات مع مخططات أخرى لزيادة ثروتها.