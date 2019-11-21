تعرف على فوائد الخيار في التنظيف!

الخميس 21 نوفمبر 2019

يحتوي الخيار على مجموعة من الفيتامينات الضرورية للجسم، إلا أن استعماله لا يقتصر على الناحية الغذائية، بل يحمل فوائد منزلية تساعد في عملية التنظيف.



ووتتمثل هذه الفوائد بـ:

1. يليّن مفاصل الأبواب: فبمجرد دعك مفاصل الأبواب بشريحة من الخيار، سيمكنك التخلص من صريرها المزعج!

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2. يلمع خامات الجلد: فكل ما عليك فعله هو مسح أي قطعة من الجلد، لا سيما الأحذية والحقائب بشريحة من الخيار، لتنظيفها واستعادة لمعانها.

3. يمحي خربشات الأطفال عن الجدران: ادعك رسومات طفلك الملونة على الجدران بقشرة الخيار الخارجية، كرّر العملية مرات عدة، للتأكد من اختفاء الخربشات كلياً.

4. يزيل الصدأ عن الصنابير: ففرك صنابير الماء بقطع الخيار، يزيل الصدأ عنها ويعيد لمعانها.