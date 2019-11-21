شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: تناول حفنة مكسرات يومياً يخفف خطر الإصابة بالنوبة القلبية والان مع التفاصيل

الخميس 21 نوفمبر 2019 أظهرت نتائج دراسة باحثين هولنديين أن تناول حفنة مكسرات يومياً يخفف خطر الإصابة بالنوبة القلبية، أو الوفاة جراء السرطان أو السكري وذلك لتوفر المكسرات على الألياف والمواد المضادة للأكسدة التي قد تساهم في انخفاض معدلات الوفاة، خصوصاً لدى أولئك الذين يعانون الأمراض التنفسية كالربو، انتفاخ الرئة، السكري، والأمراض العصبية.

وكشفت نتائج الدراسة أيضاً أن تناول المكسرات بانتظام يجعل الشخص أكثر شباباً وتعلماً.

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