شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أفضل علاج طبيعي لاستعادة لون الشفتين الوردي والان مع التفاصيل

الخميس 21 نوفمبر 2019 يمكن أن يتغير لون الشفتين ويصبح غامقاً لعدة أسباب، منها كثرة لعق الشفتين باللسان، أو التعرض لأشعة الشمس، أو التدخين، إلى جانب مسببات أخرى. إذا كانت شفتاك داكنتين وتريد استعادة لونهما الوردي استخدم الطريقة التالية:

* امزج ملعقة من العسل مع قطرتين من عصير الليمون (الحامض). * ضع المزيد على الشفتين. * ضع فوق المزيج كريمة الحليب. Advertisements * اترك المزيج 10 دقائق على الشفتين، ثم اغسلهما بالماء الدافئ. * كرر العلاج يومياً لبضع أيام متتالية، وستجد نتائج ملموسة. * يمتاز هذا العلاج بقدرته على تفتيح لون الشفتين وترطيبهما ليستعيدا اللون الطبيعي السابق. * إذا كانت شفتاك جافتين لا تقع في خطأ كثرة لعقهما، لأن هذه العادة السيئة نجعل لونهما يتغير إلى الغامق بسبب الجفاف. يساعد الإقلاع عن التدخين على استعادة اللون الوردي للشفتين.

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