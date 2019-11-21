كيت ميدلتون تكشف عن حب ابنتها تشارلوت للتمثيل وتجربة محاكاة أداء العروض

كشفت كيت ميدلتون (Kate Middlen) دوقة كمبريدج عن حب ابنتها الأميرة تشارلوت (Princess Charlotte) للتمثيل، وتجربة محاكاة أداء العروض المسرحية الموسيقية، وتحدثت عن ذلك خلال لقائها مع مجموعة من الممثلين المسرحيين في حفل " Royal Variety" الخيري في لندن والذي حضرته بصحبة زوجها الأمير وليام (Prince William) في مساء يوم الإثنين.

كشف عن ذلك الممثلة المسرحية الصغيرة نولا بيبرلي (Nuala Peberby) 14 عام، والتي تشارك في بطولة مسرحية Mary Poppins، وتحدثت عن ذلك خلال لقاء لها مع وسائل الإعلام: "لقد أخبرتني (كيت ميدلتون) أن أطفالها الصغار يحبون أداء مشاهد تمثيلية في المنزل وخاصة تشارلوت، وقالت لنا إننا محظوظين بالعمل على مسرح في إيست إند، وسألتني كيف أوازن بين العمل في التمثيل والدراسة في المدرسة".

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من المعروف أن كيت ميدلتون اعتادت على المشاركة في العروض المسرحية المدرسية وفي وقت سابق من هذا العام، نشر مقطع فيديو لنسخة مسرحية مدرسية من المسرحية الموسيقية الشهيرة My Fair Lady، والتي شاركت كيت فيها في دور البطولة وهي شخصية إليزا دوليتل (Eliza Doolittle)، وكان عمر كيت وقتها 11 عام، جدير بالذكر أن عدد لا بأس به من أفراد العائلة المالكة البريطانية اعتادوا على المشاركة في عروض مسرحية مدرسية أو عروض مسرحية للأطفال في الصغر ومن بينهم ملكة بريطانيا وشقيقتها الصغرى الأميرة مارغريت (Princess Margaret).

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