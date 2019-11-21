شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. كل ما تريد معرفته عن مرض الصدفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الصدفية من الأمراض المناعية التي يتعرض للإصابة بها الكثيرون، وهذا المرض يتسبب في الإحراج الشديد لدى الأشخاص المصابين به، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف أكثر على هذا المرض، وذلك وفقا لموقع "webmed و healthline".

ما هو مرض الصدفية؟

الصدفية هو مرض جلدي يتسبب في تراكم الخلايا الجلدية سريعا على سطح الجلد، وهذا الأمر يتسبب في تكوين خلايا إضافية على الجلد، وهذه الخلايا تشكل بقع حمراء اتسبب في شعور المصاب بألم وحكة شديدة، كما أن هذا المرض يعد من الأمراض المزمنة التي تظهر وتختفي كيفما تشاء.

ما هي أعراض الإصابة بالصدفية؟

هناك بعض الأعراض التي يجب التعرف عليها لمريض الصدفية، ومنها:

- يتعرض مرض الصدفية لظهور بقع حمراء وسميكة علي الجلد.

- ظهور قشور على سطح الجلد، وفي بعض الأحيان تتسبب في نزول نزيف.

- التعرض والرغبة الدائمة في الحكة.

-ألم شديد مكان ظهور هذه البقع علي الجلد.

- يتعرض مرضي الصدفية لسماكة في الأظافر.

- يصاب مريض الصدفية بانتفاخ و تورم في المفاصل.

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ما هي أنواع الصدفية؟

هناك أنواع عديد للإصابة بالصدفية، ومنها:

- الصدفية اللويحية وهذا النوع هو الأكثر شيوعيا، وتظهر في أي منطقة بالجسم.

- صدفية الأظافر وهذا النوع يؤثر بشكل سلبي علي أظافر اليدين والقدمين وتسبب في مشاكل عديدة في الأظافر.

- الصدفية الحلقية هذا النوع الأطفال هم الأكثر إصابة به وتظهر علي الذراعين أو الساقين أو فروة الرأس.

- الصدفية العكسية وهذا النوع تكون منطقة الإبطين والفخدين وحول الأعضاء التناسلية هم الأكثر عرضة للظهور بهم الصدفية.

- التهاب المفاصل الصدفي هذا النوع يصاب به الجلد والمفاصل ويتسبب في الإصابة بتورم وانتفاخ والم في مفاصل الجسم.

ما هي أسباب الإصابة بالصدفية؟

مشاكل في الجهاز المناعي الداخلي وخلل في كرات الدم البيضاء قد تكون من أبرز الأسباب، كما أن تعرض الشخص للتوتر والقلق الدائم بالإضافة إلي التدخين والإفراط في تناول الكحول ونقص فيتامين "د" بالجسم تعد من أبرز الأسباب.

ما هو علاج الصدفية؟

يحدد العلاج علي حسب نوع الحالة، فنجد بعض الأشخاص يتم علاجهم بالعلاج الموضعي وهو يعتمد علي الكريمات ، وعلاج ضوئي بالأشعة الفوق البنفسجية وعلاج جهازي، ولكن يجب العلم أن هذا المرض ليس له علاج فعال بنسبة كبيرة، ويجب المتابعة مع الطبيب.