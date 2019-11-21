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شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء: سماعات الهاتف تحميك من السرطان! والان مع التفاصيل
الخميس 21 نوفمبر 2019
ينصح الخبراء أصحاب الجوالات باستخدام السمّاعات كأسلوب وقائي إذ أنّ السماعة تُعتبر حاميةً لك من مرض السرطان، حيث يكون رأسك بعيداً عن الجوّال وأشعته المباشرة في حالة ما إذا كانت مدة الاتصال طويلة.
كما ينصحون باستخدام المكالمات القصيرة حفاظاً على سلامة الفرد، من أشعة الجوّال الخطيرة، فدراسات كثيرة تربط بين أشعة الجوال و مرض سرطان الدماغ.
كما أنّ الهدف من هذا الأمر، هو استباق أي مخاطر محتملة وليس الحماية من خطر تم إثباته.
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