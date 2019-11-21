باحثون: ساعة نشاط تُبعد الموت المبكر

الخميس 21 نوفمبر 2019

أثبت باحثون من جامعة سيدني الأوسترالية في دراسة نشرتها المجلّة العلمية Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity، أنّ الحركة والنشاط مدى ساعة في اليوم يحميان من الموت المبكر.



لا يعني ذلك بالضرورة تمضية الوقت في صالة الرياضة، إنّما يمكنك اللعب مع كلبك أو مع الأولاد أو ممارسة أيّ من النشاطات الأخرى، المهم استبدال ساعة من الجلوس بأخرى من التحرّك والنشاط للتخفيف من خطر الوفاة المبكر بنسبة 12 و14%.

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للتوصل إلى هذه النتيجة، أجرى الباحثون دراستهم على 200000 أوسترالي لقياس أثر استبدال ساعة واحدة في وضعية الجلوس بساعة من الحركة والنشاط. واتضح بالتالي أنّ هذه الوسيلة مفيدة للصحة وتحمي من خطر الموت المبكر بنسبة 12 و14%. كما أنّ استبدال التحرك والنشاط بالتقاعس يؤدي إلى خطر الموت المبكر بنسبة 13 و17%.

من هنا، تظهر أهميّة توزيع النشاطات على مدى اليوم ووضع خطة للتحرّك.