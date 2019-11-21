تعرف على أفضل طريقة للتخلص من الإجهاد!

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الخميس 21 نوفمبر 2019
تزايد الإجهاد والتوتر مسؤول عن نسبة كبيرة من أمراض العصر أو مساهم في التسبب فيها. لكن علاجه ليس من نوعية أخذ المضادات الحيوية حيث يتناول المريض الدواء بانتظام وعندما يتمه يكون قد شُفي. مكافحة الإجهاد عملية مستمرة على أساس يومي.
بحسب التقرير الذي نشره موقع مجلة "تايم" الإلكتروني يعتبر البرفيسور لورينزو كوهين مدير برنامج الطب التكاملي في جامعة تكساس أن "التأمل اليومي هو خير علاج للتوتر والإجهاد"، لكن قد يختلف الأمر من شخص لآخر.
إدارة الإجهاد والتحكم في التوتر عملية مستمرة مدى الحياة، لذلك عليك اختيار أسلوب يمكنك اتباعه بانتظام، ولأجل غير مسمّى، لهذا السبب يعتبر خبير الطب التكاملي لورنزو كوهين أن التأمل اليومي خير وسيلة، لكنه يضيف "كثير من الناس لا يستطيعون ممارسة انضباط ذاتي من خلال هذا التأمل بشكل يومي".
يوضح كوهين: "عندما تتوتر تتنقل الأفكار في دماغك من فكرة لأخرى، مثلاً من مشاكل العمل إلى تدهور صحة أحد أفراد الأسرة. ويعتبر العلاج الأكثر فاعلية هو ما يقوم بعملية تفريق لهذه الأفكار المليئة بالقلق، من خلال تركيز الذهن على الحاضر وليس مخاوف المستقبل".
للوصول إلى هذا الهدف تنصح دراسات حديثة باتباع عدة أساليب تساعد على وصول الذهن إلى مرحلة الصفاء، مثل ممارسة التمارين الرياضية، وتمارين اليوغا، وتناول شاي الأعشاب مثل البابونج، والانخراط في أنشطة مثل الاعتناء بالزهور، والمشي في المتنزهات والحدائق، فالتواصل مع الطبيعة من أدوات تخفيف التوتر.
يعتبر المشي في المتنزهات والحدائق أداة فعّالة للتخلص من الإجهاد والتوتر، لأنها تتضمن 3 وسائل فرعية: النشاط البدني، والتفاعل مع الطبيعة، والتأمل.
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