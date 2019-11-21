النوم على البطن يتسبب في العديد من الأضرار.. فما هي؟

الخميس 21 نوفمبر 2019

ينام العديد من الأشخاص لمدة تزيد عن 8 ساعات دون أن يحصلوا على الراحة الكافية، ودون أن يشعروا بالنشاط ولا بالحيوية التي يحتاجونها عند الاستيقاظ، وقد ينام الشخص أقل من 8 ساعات ويستيقظ وهو يشعر بالراحة والنشاط والحوية، والسبب الأول في ذلك هو النوم بالشكل الصحيح!



فتساهم طريقة النوم ووضعيتها في الحصول على الراحة الكافية أيضاً، ومن أكثر الطرق المضرة هي النوم على البطن فهي تتسبب في العديد من الأضرار، منها:

- ضيق التنفس: النوم على البطن يجعل الإنسان يضغط على قفصه الصدري نتيجة ثقل ظهره، مما يتسبب بحدوث ضيق في التنفس يتسبب بدوره في إرهاق الدماغ والقلب.

- الضغط على الظهر: الضغط على الظهر والعمود الفقري ويرجع ذلك إلى تعرض منتصف الجسم للوزن الأكبر من الجسم وهذا يؤدي إلى صعوبة الحفاظ على وضعية العمود الفقري مما يزيد من الضغط على بقية هيكل الجسم مما يؤدي أيضاً إلى الشعور بالتنميل.

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- التجاعيد: يتسبب النوم على البطن بزيادة تجاعيد الوجه وتعرض البطن والصدر للترهلات.

- يؤثر على البطن على العمود الفقري للحامل: بالنسبة للمرأة الحامل فإنها تزيد من الضغط على عمودها الفقري ويجب أن تبتعد الأم تماماً عن النوم على بطنها في فترة الحمل كلياً وخاصة في الشهور الأخيرة لما لها من مخاطر متعددة على صحتها وصحة جنينها.

طرق تساعدك على النوم على الجانب الأيمن:

النوم على الجانب الأيمن هو الأفضل لأن القلب يكون أقل حملاً لأن الرئة اليسرى أقل من الرئة اليمنى كما أن الكبد يكون مستقراً في هذه الوضعية والمعدة أعلاه تكون مرتاحة أكثر وهذا يساهم في الإسترخاء بشكل أفضل ومنح الجسم راحة أكبر.

جدير بالذكر أن النوم على البطن له فوائد أيضاً، منها التقليل من الشخير والوقاية من توقف التنفس أثناء النوم لكن هذا لا يعني إتباع هذه الطريقة لأن أضرارها ومخاطرها أكبر.