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شكرا لقرائتكم خبر عن طرق طبيعية لعلاج الصداع والان مع التفاصيل
الخميس 21 نوفمبر 2019
يُصاب حوالي 90 في المائة من الأشخاص بالصداع بحسب التقديرات. أما النوع الأكثر شيوعاً فهو صداع التوتر وسببه التشنج بالرأس والرقبة.
وفيما يلي الطرق:
الاسترخاء والراحة:
غالباً ما يكون الصداع علامة على حاجة الجسم إلى بعض الراحة. لذا يجب الاستلقاء والاسترخاء للحد من الصداع.
تناول وجبات طعام صغيرة متكررة:
قد يكون الصداع نتيجة انخفاض مستوى السكر في الدم. وأشارت بعض الأبحاث إلى أن الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم، مثل السبانخ، والتوفو، وزيت الزيتون، أو عباد الشمس أو بذور اليقطين، قد تكون مفيدة بشكل خاص للتخفيف من هذه الأوجاع.
وينصح مرضى الصداع بتناول وجبات طعام صغيرة على مدار اليوم، بدلا من ثلاث وجبات طعام كبيرة.
ضع القليل من الثلج على رأسك:
ويمكن الاستلقاء مع وضع منشفة رطبة أو باردة للضغط على جبهتك أو عينيك، ما قد يوفر راحة مؤقتة من الصداع المزعج، والذي يمكن أن يختفي تدريجياً.
خذ دشاً من الماء الساخن:
يميل الناس إلى تفضيل البرد على النار عندما يتعلق الأمر بعلاجات الصداع الموضعية، ولكن أحياناً، فإن أخذ دش مشبع بالبخار قد يكون كل ما يحتاجه الشخص.
العلاج بالتدليك:
ما زال التدليك إحدى أكثر الطرق التكنولوجية القديمة والفعالة لعلاج الصداع. ويساعد التدليك في تخفيف أو منع الصداع.
الحد من جفاف الجسم:
الصداع هو أحد علامات الجفاف، لذا يجب التأكد من شرب ما يكفي من السوائل، واستهلاكها طيلة اليوم. ويمكن أن يستهلك الأشخاص البالغين ما بين 11 و 15 كوباً من الماء يومياً.
ويمكن تناول سوائل أخرى منخفضة السعرات الحرارية مثل الشاي الخالي من الدسم أو الحليب قليل الدسم، فضلاً عن تناول الفاكهة والخضار.
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