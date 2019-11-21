شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسهل طريقة لنزع ضمادة الجروح! والان مع التفاصيل

الخميس 21 نوفمبر 2019 ليس من السهل دائماً إزالة الضمادات عن الجروح سواء أكانت بسيطة أو عميقة خصوصاً مع الأطفال الحسّاسين جدّاً!

فالضمادات عند إزالتها تسحب البشرة وتسبب الوجع. من السهل تفادي هذه الأزمة بفضل حيلة بسيطة: يمكنك إزالة الضمادة بسهولةٍ بواسطة زيت الزيتون. Advertisements كيفيّة التحضير: 1. أحضر زيت الزيتون. 2. غمّس أصابعك بزيت الزيتون. 3. أو غمّس قطعة من القطن في الزيت. 4. إدهن جوانب الضمادة بزيت الزيتون. 5. قم بإزالة الضمادة بلطفٍ.

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