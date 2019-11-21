صحة ورشاقة

عليك التوقف فورا عن تناول الفوشار في السينما.. لهذا السبب!

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 21 نوفمبر 2019

أثبت دراسة جديد نتائج صادمة للوجبات الخفيفة التي نتناولها في دور السينما. ففي حين أن بعضها يحتوي على كميات لا يستهان بها من الملح، يحتوي البعض الآخر على كميات خيالية من السكر تساوي 3 عبوات من المشروبات الغازية.

 

 فالفوشار الحلو الذي يتم تقديمه في السينما وخصوصاً الذي ينكون بنكهة الكراميل ينصح الخبراء بإرفاقه بتحذير صحي مشابه للّذي يتم وضعه على علبة السجائر ويحذّر من المضار الصحية المحدقة نتيجة تناوله، إذ إنه يحتوي على 30 ملعقة صغيرة من السكر.

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وتنطبق هذه الخطورة على الفوشار المالح إذ إنه يحتوي على كمية ملح تفوق سندويشي همبرغر بالحجم الكبير مع علبة كبيرة من البطاطس المقلية.

 

هذه الدراسة تم الإفصاح عنها بعد دراسة أجريت من قبل الفريق الصحي CASH، وقد تم الوصول إلى خلاصة أن خروجك لحضور أفلامك المفضّلة في دور السينما سيعرّضك لمشاكل صحية فعلية، فعلبة بحجم 225 غراماً من الفوشار من شأنها أن تكسبك 1214 سعرة حرارية أي كمية تفوق نصف السعرات الحرارية المسموح بها للمرأة يومياً.

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