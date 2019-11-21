شكرا لقرائتكم خبر عن أمراض الشتاء.. اعرف كل شىء عن السعال المصحوب بصفير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أمراض الشتاء وتقلب الفصول تصيب الكثيرين خاصة الأطفال، واحدا أهم أمراض هذا الفصل هو السعال والمصحوبة بصفير بالصدر، وهي غالبا تحدث عن طريق العدوى الفيروسية والربو والحساسية وفي بعض الحالات تسبب مضاعفات طبية أكثر حدة.

ووفقا لموقع" healthline" على الرغم من أن السعال الصفير يمكن أن يؤثر على الأشخاص من جميع الأعمار، إلا أنه قد يكون مقلقًا بشكل خاص عندما يحدث ذلك عند الأطفال الرضع لهذا السبب من المهم معرفة الأسباب والأعراض والعلاج لسعال الصفير لدى البالغين والرضع.

اسباب السعال الصفير

يمكن أن يحدث سعال الصفير عند البالغين بسبب مجموعة واسعة من الأمراض، وفقًا للكلية الأمريكية للحساسية والربو والمناعة ، تشمل بعض الأسباب الأكثر شيوعًا الحالات التالية:

الالتهابات الفيروسية أو البكتيرية

يمكن أن تؤدي الالتهابات الفيروسية أو البكتيرية مثل التهاب الشعب الهوائية التي تسبب سعالًا مستمرًا بالمخاط، وضيق التنفس، أو ألم في الصدر، أو انخفاض في درجة الحرارة إلى سعال الصفير، أيضا ، يمكن أن يسبب نزلات البرد ، وهي عدوى فيروسية ، صفيرًا إذا استقر في الصدر.

الالتهاب الرئوي، الذي يمكن أن يسببه البكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات، يسبب التهابًا في الأكياس الهوائية في الرئتين، هذا يجعل التنفس صعبًا، وقد تتضمن الأعراض سعالًا أزيزًا أو بلغمً إلى جانب الحمى والتعرق أو القشعريرة وألم في الصدر والتعب.

الربو

يمكن أن تتسبب أعراض الربو في تضخم بطانة الشعب الهوائية وتضييقها وتضييق عضلات الشعب الهوائية. ثم تمتلئ الشعب الهوائية بالمخاط، مما يجعل من الصعب على الهواء الدخول إلى الرئتين.

يمكن أن تؤدي هذه الحالات إلى اشتعال الربو أو الإصابة به تشمل الأعراض:

الصفير ، سواء عند التنفس والسعال، ضيق في التنفس، ضيق في الصدر، إعياء

مرض الانسداد الرئوى المزمن

يعد مرض الانسداد الرئوي المزمن ، والذي يشار إليه في كثير من الأحيان باسم مرض الانسداد الرئوي المزمن ، مصطلحًا شاملاً للعديد من أمراض الرئة التقدمية، الأكثر شيوعا هي انتفاخ الرئة والتهاب الشعب الهوائية المزمن ،كثير من الناس يعانون من مرض الانسداد الرئوي المزمن وكلا الشرطين.

انتفاخ الرئة هو حالة رئوية تحدث في معظم الأحيان عند الأشخاص الذين يدخنون، يضعف ببطء ويدمر الأكياس الهوائية في الرئتين، هذا يجعل من الصعب على الأكياس امتصاص الأكسجين ، ونتيجة لذلك ، فإن الأكسجين الأقل قادر على الوصول إلى مجرى الدم، تشمل الأعراض ضيق التنفس والسعال والصفير والإرهاق الشديد.

يحدث التهاب الشعب الهوائية المزمن نتيجة لتلف أنابيب الشعب الهوائية ، وخاصة الألياف التي تشبه الشعر وتسمى أهداب، بدون أهداب ، قد يكون من الصعب سعال المخاط ، مما يسبب مزيدًا من السعال، هذا يهيج الأنابيب ويسبب لهم الانتفاخ، هذا يمكن أن يجعل التنفس صعبًا ، وقد يؤدي أيضًا إلى سعال أزيز.

ارتجاع المريء

مع مرض الجزر المعدي المريئي (GERD) ، يعود حمض المعدة إلى المريء، وتسمى أيضا قلس حمض أو حمض الجزر، وتشمل الأعراض حرقة ، ألم في الصدر ، والصفير ، وضيق في التنفس، إذا لم يتم علاجها ، فإن تهيج هذه الأعراض يمكن أن يؤدي إلى سعال مزمن.

الحساسية

قد تؤدي الحساسية تجاه حبوب اللقاح أو عث الغبار أو العفن أو وبر الحيوانات الأليفة أو بعض الأطعمة إلى حدوث سعال في التنفس.

على الرغم من أنه نادر الحدوث ، فقد يعاني بعض الأشخاص من الحساسية المفرطة ، وهي حالة طوارئ طبية خطيرة تهدد الحياة وتتطلب عناية فورية، تحدث ردود الفعل فورًا تقريبًا بعد التعرض لمسببات الحساسية التي تتضمن:

الصفير وصعوبة في التنفس، تورم في الحلق، طفح جلدي، قشعريرة، ضيق الصدر، غثيان، قيء.

مرض القلب

بعض أنواع أمراض القلب يمكن أن تسبب تراكم السوائل في الرئتين هذا ، بدوره ، قد يؤدي إلى السعال المستمر والصفير مع مخاط أبيض أو وردي ، ملطخة بالدماء.

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بعض الأسباب الأكثر شيوعًا لسعال الصفير عند الأطفال تتضمن الحالات التالية:عدوى فيروس الجهاز التنفسي

هو فيروس شائع جدًا يمكن أن يصيب الأشخاص من جميع الأعمار، إنه أكثر شيوعًا عند الأطفال والرضع، في الواقع ، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، سيحصل معظم الأطفال على عدوى فيروس الجهاز التنفسى قبل بلوغهم سن العامين.

في معظم الحالات ، سيشعر الأطفال بأعراض خفيفة شبيهة بالبرد ، بما في ذلك سعال أزيز، لكن بعض الحالات قد تتفاقم وتسبب أمراضًا أكثر خطورة مثل التهاب القصيبات أو الالتهاب الرئوي.

الأطفال المبتسرين وكذلك الأطفال الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة أو أمراض القلب أو الرئة ، معرضون لخطر الإصابة بمضاعفات.

التهاب القصيبات

التهاب القصيبات ، وهو التهاب رئوي شائع عند الأطفال الصغار ، يمكن أن يحدث عندما تكون الالتهاب القصبي الممرات الهوائية الصغيرة في الرئتين ملتهبة أو ممتلئة بالمخاط ، مما يجعل من الصعب على الطفل التنفس.

نزلات البرد

يمكن أن يحدث السعال الصفير عندما يكون الأطفال مصابون بعدوى فيروسية مثل البرد أو الخناق .

قد يكون الأنف المحشو أو سيلان أول دليل على إصابة طفلك بالزكام. قد يكون إفرازات الأنف واضحًا في البداية ثم يصبح أخضر سميكًا ومصفرًا بعد بضعة أيام. تشمل الأعراض الأخرى إلى جانب السعال والأنف المزمن، حمى، عطس.

السعال الديكي

السعال الديكي ، المعروف أيضًا باسم السعال الديكي ، هو عدوى تنفسية تسببها نوع من البكتيريا، على الرغم من أنه يمكن أن يؤثر على الأشخاص من جميع الأعمار ، إلا أنه قد يكون خطيرًا بشكل خاص على الرضع والأطفال الصغار.

في البداية ، تشبه الأعراض أعراض البرد وتشمل سيلان الأنف والحمى والسعال، في غضون أسبوعين قد يتطور سعال جاف ومستمر يجعل التنفس صعباً للغاية.

على الرغم من أن الأطفال غالباً ما يصدرون صوتًا "ديكي" عندما يحاولون التنفس بعد السعال ، إلا أن هذا الصوت أقل شيوعًا عند الرضع.

الحساسية

إن الحساسية ضد عث الغبار أو دخان السجائر أو وبر الحيوانات الأليفة أو حبوب اللقاح أو لسعات الحشرات أو العفن أو الأطعمة مثل اللبن ومنتجات الألبان يمكن أن تتسبب في إصابة الطفل بسعال الصفير.

على الرغم من انه أمر نادر الحدوث ، فقد يعاني بعض الأطفال من الحساسية المفرطة ، وهي حالة طبية خطيرة تهدد الحياة وتتطلب عناية فورية.

طرق علاج السعال المصحوب بصفير

هناك العديد من العلاجات المنزلية التي يمكن محاولة المساعدة في إدارة أعراض سعال الصفير إذا لم تكن شديدة وهى

جلسات البخار

عند استنشاق الهواء أو البخار الرطب قد يساعد هذا أيضًا في تقليل شدة السعال والقدرة على التنفس

شرب السوائل الدافئة

يمكن أن يساعد الشاي الساخن أو الماء الدافئ مع ملعقة صغيرة من العسل أو سوائل دافئة أخرى على تخفيف المخاط والاسترخاء في مجرى الهواء.

تمارين التنفس

بالنسبة للبالغين المصابين بالربو القصبي ، قد تكون تمارين التنفس العميقة ، مثل تلك التي تمارس في اليوغا ، مفيدة بشكل خاص.

تجنب المواد المثيرة للحساسية

يجب تجنب المواد المثيرة للحساسية ،تشمل بعض مسببات الحساسية البيئية الأكثر شيوعًا حبوب اللقاح ، عث الغبار ، العفن ، وبر الحيوانات الأليفة ، لسعات الحشرات تشمل مسببات الحساسية الغذائية الشائعة الحليب والقمح والبيض والمكسرات والسمك والمحار وفول الصويا.