شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار السوشى قد تصل للجهاز العصبى أحيانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت أحد الملايين الذين يحبون عربة السوشي، فأنت تعرف بالضبط ما هي هذه الأطباق اليابانية (نيجيري) و (ماكي) و (الساشيمي).

ووفقاً للموقع الطبى الامريكى “HealthLine”، أصبح السوشي بسرعة واحداً من أكثر الطرق المريحة والصحية لتناول الغداء أو العشاء ، وكل شخص من الطلاب والموظفين يريد تناوله.

وعلى الرغم من أنه من الموصى به أن نتناول السمك مرتين في الأسبوع على الأقل لأنه غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية (التي تساعد على الدورة الدموية في أجسامنا ويقلل من ضغط الدم)، إلاأنه فى بعض الأحيان يكون هناك أضرار.

السوشي

تم صنع السوشي في الأصل في اليابان كوسيلة للحفاظ على الأسماك ، لكنها امتدت لاحقًا إلى العالم الغربي كوسيلة غريبة وفنية لإعداد المأكولات البحرية.

وتشمل مكوناته الرئيسية الأرز المبشور والسمك النيء أو المحار والخضراوات الملفوفة في الأعشاب البحرية، وعلى الرغم من أن معظم الأسماك نيئة ، إلا أنه يمكن طهيها وتتبيلها في صلصات مختلفة.

وهناك المئات من الأنواع المختلفة من المكونات التي يمكنك الحصول عليها في السوشي، من ثعبان البحر والأفوكادو إلى الجمبرى والخيار ، ولكن إلى حد بعيد أكثر أنواع السمك الخام شيوعًا هي سمك التونة والسلمون.

أضرار السوشى

صحيح أن أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في الأسماك يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على الربو والسرطان وأمراض الكلى، ولكن هناك أيضًا العديد من العناصر السامة الموجودة في الأسماك النيئة والتي يمكن أن تضر جسمك بشكل كبير.

وفيما يلي بعض مخاطر تناول السمك النيء أو المحار:

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الزئبق

الزئبق هو أخطر العناصر الموجودة في الأسماك غير المطهية، ويوجد بشكل طبيعي بكميات صغيرة في الصخور والتربة ، ولكن بسبب الأنشطة البشرية مثل حرق الوقود وإلقاء الملوثات في مياهنا ، فقد أصبح ضارًا بشكل متزايد بالبيئة.

وعندما تقوم المصانع بإلقاء مبيدات الآفات الضارة وغيرها من السموم في مياهنا ، يتم امتصاصها من قبل الحياة البحرية في الماء ، وهذا يشمل الأسماك، ولذلك ، عندما نأكل السمك النيء ، نستهلك الزئبق ويمتصه في مجرى الدم.

بعض الآثار الضارة لابتلاع الزئبق هي:

تلف الجهاز العصبي المركزي والحمض النووي وتلف الحيوانات المنوية

وعلى الرغم من أن كمية الزئبق التي يمكنك تناولها من قطعة صغيرة من السوشي ، إذا كنت تتناول السوشي بشكل منتظم ، فقد يكون ذلك مصدر قلق لك.

التهاب الكبد A

يحدث الالتهاب الكبدي الوبائي "أ" بسبب فيروس يمكن أن يؤدي إلى التهاب الكبد وتلف وظائفه، والكبد هو الذي يحارب العدوى ويزيل السموم الضارة من جسمك ، لذلك إذا أصبت بالتهاب الكبد الوبائي (أ) ، فقد يؤدي ذلك إلى إضعاف القدرة الطبيعية لجسمك على محاربة الجراثيم.

ويمكن الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي A عن طريق تناول المحار النيئ ، مثل سرطان البحر والروبيان، وتشمل الأعراض الحمى والغثيان وفقدان الشهية.

الديدان والطفيليات

على الرغم من تدريب طهاة السوشي على التعرف على الديدان وبيض الدودة في الأسماك النيئة ، إلا أنهم ما زالوا قادرين على الإختفاء خلال عملية التحضير.

معظم الأسماك لديها نوع من الدودة أو الطفيليات فيها ، لكنها تُقتل عندما تُطهى الأسماك، لذا فإن تناول الأسماك النيئة يوفر فرصة للديدان والطفيليات الأخرى للسفر إلى الجهاز الهضمي ومهاجمة أمعاءنا، وهذا يمكن أن يسبب عدم الراحة في البطن ، وضعف الأطراف والتعب.