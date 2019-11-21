شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض التهاب العين وطرق الوقاية من العدوى وأبرزها نظافة الأيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب العين ينتج عن العدوى البكتيرية أو الفيروسية التى تصيب العين وتسبب التهابها وعدد من الأعراض الأخرى، وهناك العديد من أنواع التهابات العين التي لها أسباب وعلاجات مختلفة، وفقًا لموقع "illinoiseyecenter".

وتحدث أمراض العين الالتهابية فى أغلب الأحيان بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و60 عامًا وتؤثر على الرجال والنساء على حد سواء.

وتشمل مجموعة من الأمراض التي تنتج عن تورم في العين وتدمير أنسجة العين، ومن أنواع التهابات العين: التهاب القزحية الذى يمكن أن يقلل الرؤية حتى يؤدي إلى فقدان البصر الشديد، التهاب الملتحمة أو العين الوردية، التهاب الجفن أو دمل العين وغيرها.



اعراض التهاب العين

أعراض التهاب العين

هناك مجموعة من الأعراض التى تنتج عن التهابات العين، وهو ما يستدعى ذهابك للطبيب فور ظهور هذه الأعراض وتشمل الأعراض:

-احمرار مزمن.

-الحكة المستمرة.

-تقشر الجفون.

-انزعاج وألم العين.

-عدم وضوح الرؤية.

-عيون دامعة.

- إفرازات العين.

-تورم الأنسجة المحيطة بالعين أو الجفون.



التهاب العين

اسباب التهاب العين

تشمل أسباب أمراض العين الالتهابية هجومًا من الجهاز المناعي للجسم (اضطرابات المناعة الذاتية) أو العدوى أو الأورام التي تحدث داخل العين أو أجزاء أخرى من الجسم أو كدمات في العين أو السموم التي قد تخترق العين.

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معظمنا قد يكون إما مصابًا بعدوى العين أو يعرف شخصًا مصابًا.

-الأشخاص الذين يرتدون العدسات اللاصقة غالباً ما يجدون أنفسهم مصابين بنوع من العدوى في العين، ويرجع ذلك إلى تراكم البكتيريا من ارتداء العدسات باستمرار دون التطهير المناسب.

علاج التهاب العين

يجب عليك زيارة طبيب العيون لتحديد سبب إصابة عينك بالالتهاب.

في بعض حالات التهاب الملتحمة، قد يتم وصف الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية ومضادات الهستامين.

بعض المرضى الذين يعانون من التهاب الملتحمة التحسسي المستمر قد يحتاجون أيضًا إلى قطرات الستيرويد الموضعية.

تحتاج حالات الإصابة بالعيون إلى العلاج باستخدام قطرات العين المضادة للبكتيريا، خاصةً عندما تكون هناك أسباب غير فيروسية.

الوقاية من التهاب العين

يحدث التهاب العين عادة بسبب ملامستها للفيروسات أو البكتيريا، وهناك مجموعة نصائح تساعدك على الوقاية من التهاب العين:

-اغسل يديك قبل وبعد لمس عينيك أو وجهك.

-تجنب مشاركة مكياج العين وتغيير مكياج العين كل 6 أشهر.

-إذا كان لديك عدوى حالية في العين، فتجنب استخدام أي مكياج للعيون أو ارتداء العدسات اللاصقة حتى تختفي العدوى.

- اهتم بتعقيم جيد للعدسات اللاصقة ولا تشارك أبدًا أدوات أو محلول العدسات اللاصقة.

-تجنب تعريض عينيك إلى المياه الملوثة.