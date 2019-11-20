صحة ورشاقة

التحالف: ادعاء ميليشيا الحوثي الإيرانية إسقاط مقاتلة لا أساس له من الصحة

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: ادعاء ميليشيا الحوثي الإيرانية إسقاط مقاتلة لا أساس له من الصحة والان مع التفاصيل

الأربعاء 20 نوفمبر 2019

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أنه إشارة لما تتداوله الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران عن إسقاط طائرة مقاتلة من نوع "ف.15" لقوات التحالف الجوية، لا أساس له من الصحة.

 

Advertisements

وأوضح العقيد المالكي أن ما نشر اليوم هو محاولة سابقة وفاشلة، كانت بتاريخ 1 يوليو (تموز) 2018 حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "واس".

 

وأشار المالكي إلى أن ما تدعيه الميليشيا الحوثية الإرهابية هو امتداد لمنهجية الميليشيا في التزييف .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف: ادعاء ميليشيا الحوثي الإيرانية إسقاط مقاتلة لا أساس له من الصحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا