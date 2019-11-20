التحالف: ادعاء ميليشيا الحوثي الإيرانية إسقاط مقاتلة لا أساس له من الصحة

الأربعاء 20 نوفمبر 2019

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أنه إشارة لما تتداوله الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران عن إسقاط طائرة مقاتلة من نوع "ف.15" لقوات التحالف الجوية، لا أساس له من الصحة.



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وأوضح العقيد المالكي أن ما نشر اليوم هو محاولة سابقة وفاشلة، كانت بتاريخ 1 يوليو (تموز) 2018 حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأشار المالكي إلى أن ما تدعيه الميليشيا الحوثية الإرهابية هو امتداد لمنهجية الميليشيا في التزييف .