الجزائر تفتح الباب أمام استضافة أمم أفريقيا 2021

فتحت الجزائر الباب أمام استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون في عام 2021، في حالة سحبها من الدولة المضيفة.

وقال رؤوف سليم برناوي، وزير الشباب والرياضة الجزائري، في تصريحات لوكالة أنباء رويترز، إن بلاده مستعدة لاستضافة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2021 إذا قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم سحب التنظيم مرة أخرى من الكاميرون.



وكان من المقرر أن تستضيف الكاميرون نسخة 2019، لكن "الكاف" قرر في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي سحب حق التنظيم من الكاميرون وتكليف مصر باستضافة البطولة التي أقيمت في يونيو/حزيران ويوليو/تموز، وفازت بها الجزائر، بسبب تأخر استعدادات الدولة الواقعة في وسط أفريقيا.

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وقال برناوي إنه حصل على موافقة السلطات العليا في الجزائر من أجل خلافة الكاميرون في استضافة كأس الأمم 2021 إذا سحب الكاف منها حق تنظيم البطولة.

وأضاف "نحن ندعم الكاميرون في تنظيم كأس الأمم المقبلة، ومستعدون لتقديم يد المساعدة لها في حال طلبها منا، لأنه بلد تجمعنا به علاقات متينة".

وتابع "لكننا على استعداد لتعويض الكاميرون، وحصلت على موافقة السلطات العليا ولدينا الإمكانات اللازمة لتنظيم البطولة".

وأتم: "ستدعمنا ملاعب جديدة في براقي وتيزي وزو والدويرة ووهران ستكون جاهزة في 2021، ولدينا 20 ملعبا بسعة أكثر من 20 ألف متفرج، ولهذا سنكون مستعدين لتنظيم كأس الأمم".

وأحرزت الجزائر لقب كأس الأمم للمرة الثانية في تاريخها عندما هزمت السنغال في النهائي بالقاهرة في يوليو/تموز الماضي.