شكرا لقرائتكم خبر عن التدخين السبب الرئيسى لأمراض القلب.. ويقتل 800 ألف شخص سنويًا بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت جمعية القلب الأمريكية، أن البالغين الذين لم يدخنوا السجائر التقليدية يتم جذبهم لأنواع أخرى من منتجات التبغ الأخرى، بما في ذلك السجائر الإلكترونية، وجدت دراسة حديثة، أن شخصًا واحدًا من بين كل 5 أشخاص في الولايات المتحدة لم يدخن أبدًا يقوم بتجربة منتجات التبغ من غير السجائر، حيث وصل الشباب البالغون من 18 إلى 39 لأعلى معدل استخدام.



السجائر ومنتجات التبغ الاخرى

وقال الدكتور خافيير فاليرو إليزوندو، الذي قاد الدراسة، وهو باحث مشارك في مركز أبحاث القلب في معهد هيوستن ميثوديست للأبحاث:" انخفض استخدام السجائر، لكننا نرى الآن أن استخدام السجائر الإلكترونية، والسيجار، والشيشة، وغيرها من المنتجات آخذ في الازدياد".



السجائر الالكترونية ومخاطرها

وقام فاليرو بعرض النتائج الأولية يوم الاثنين في الجلسات العلمية لجمعية القلب الأمريكية، في فيلادلفيا، أجرى البحث كشريك مساعد بجامعة ييل في نيو هافن، كونيتيكت، حيث قام وزملاؤه بتحليل البيانات التي تم جمعها عن 77.623 ممن لم يدخنوا، وكانوا فى سن 18 عامًا أو أكبر، والذين شاركوا في البحث من 2014 إلى 2018، من بين الذين شملهم الاستطلاع، أفاد 22 % باستخدام منتج واحد على الأقل من التبغ غير السجائر، مما يشير إلى أن 32.7 مليون شخص فى الولايات المتحدة البالغين جربت هذه المنتجات.



السجائر الالكترونية تؤدى للوفاة

بالإضافة إلى ذلك، أبلغ 4.8 % من البالغين الذين شملهم الاستطلاع حاليا باستخدام منتجات التبغ غير السجائر، أى حوالى 7.3 مليون من البالغين في الولايات المتحدة سنويا.

وقالت ماري رزق حنا، أستاذة مساعدة في كلية التمريض بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، إن هذه النتائج "تثير مخاوف بشأن ارتفاع معدل استخدام التبغ بين المدخنين الذين لا يدخنون السجائر أبدا.



منتجات اخرى

أضافت مارى رزق حنا، إنها تود أن ترى الأبحاث التي تتابع مستخدمي منتجات التبغ من غير السجائر مع مرور الوقت، لتحديد ما إذا كانوا في نهاية المطاف يتناولون التدخين التقليدي للسجائر.

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يظل استخدام التبغ سبباً رئيسياً للوفاة الذى يمكن الوقاية منه في الولايات المتحدة والعالم، ويقدر الخبراء أنه أدى لوفاة 7.1 مليون وفاة في جميع أنحاء العالم في عام 2016.

وقالت جمعية القلب الامريكية، إن التدخين سبب رئيسي لأمراض القلب والأوعية الدموية، وهو السبب الرئيسي للوفاة في الولايات المتحدة، حيث يقتل أكثر من 800 ألف شخص سنويًا، حوالي واحد من كل 4 من هذه الوفيات ناتجة عن التدخين، وفقًا لتقرير عام 2014.

وأضافت أن السجائر الإلكترونية، التي تحتوي معظمها على النيكوتين الذي يأتي من التبغ، بتسخين السائل الذي يمكن استنشاقه بالإضافة إلى النيكوتين، يحتوي عادة على مكونات ضارة أخرى مثل المنكهات، والمعادن الثقيلة.

في أغسطس، أبلغ مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها عن الوفاة الأولى من إصابة في الرئة ذات صلة بالأبخرة، منذ ذلك الحين، حدثت 39 حالة وفاة على الأقل بسبب إصابة في الرئة ذات صلة بالأبخرة، كان هناك أيضًا ما لا يقل عن 2051 حالة إصابة بالسجائر الإلكترونية، أو إصابات بالرئة ذات صلة بالأبخرة أبلغ عنها مركز السيطرة على الأمراض.

يعمل مركز السيطرة على الأمراض مع هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية ومسؤولي الصحة العامة، والعلماء وغيرهم لتحديد سبب إصابات الرئة المرتبطة بالسجائر الإلكترونية، موضحة أن هناك العديد من جوانب هذه الدراسة التي تأتي في الوقت المناسب ، فيما يتعلق بالمخاوف الصحية الحالية حول هذه المنتجات.

وقالت جمعية القلب الامريكية، النتائج التي توصلت إليها الدراسة الجديدة، يمكن أن تساعد الباحثين على تطوير برامج فعالة لمنع التبغ غير السجائر ووقفه.

وقال فاليرو إليزوندو: "تساعدنا دراستنا في تحديد المجموعات السكانية الفرعية حيث يمكن تركيز جهود الصحة العامة المستهدفة، من خلال وصف من هو الأكثر عرضة لاستخدام هذه المنتجات، يمكننا وضع خطة للبدء فى معالجة المشكلة، ومساعدة أولئك الذين يستخدمون هذه المنتجات، والحفاظ على أولئك الذين لم يبدوا استخدامها على الإطلاق.