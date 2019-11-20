الأربعاء 20 نوفمبر 2019

تنصح تقارير طبية عديدة باتباع نظام غذائي متوازن، سواء كان الهدف الوقاية من مخاطر صحية تلوح في الأفق، أو للتمتع بصحة جيدة والاستمتاع بالحياة. يحتاج الجسم إلى نسب معينة من الفيتامينات والمعادن للعمل بطريقة سليمة دون اضطرابات، لذلك تعتبر زيادة البروتينات أو غيرها من المغذيات غير صحية في بعض الأحيان.



إليك ما المقصود بالنظام الغذائي المتوازن:

الكربوهيدرات. تقوم الكربوهيدرات بدور الوقود للجسم والدماغ، وبالتالي ينبغي أن تكون جزءاً من أي وجبة. يُنصح باختيار الكربوهيدرات المعقدة، مثل القمح الكامل والشوفان والبرغل، والبطاطا الحلوة. يحتاج الإنسان 6-8 حصص من الكربوهيدرات يومياً.

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البروتينات. تعتبر البروتينات بمثابة اللبنات الأساسية لبناء الجسم، وهي تساعد على بناء العضلات وإبقاء الجسم نشطاً طوال اليوم، وشفاء الأنسجة وإعادة بناها. من أهم مصادر البروتينات البيض واللحوم والدواجن والأسماك والفول والبقوليات والمكسرات والعدس. لنظام غذائي متوازن يحتاج الإنسان حصتين أو 3 حصص من البروتين كل يوم.

الألياف والفيتامينات. تساعد الأطعمة الغنية بالألياف على الوقاية من أمراض القلب، وتحسين عمل الجهاز الهضمي. الفواكه والخضروات مصادر رئيسية للألياف والفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة، والمواد الكيميائية النباتية التي تعزّز المناعة. يجب أن يتناول الإنسان نسباً كبيرة من الفواكه والخضروات في نظامه الغذائي، بمعدل 3-4 حصص من الخضار و4-5 حصص من الفاكهة كل يوم.

الماء. من نتائج جفاف الجسم الصداع وسوء التنفس، وتجعد الجلد والشعر. يشكل الماء الجزء الأكبر من الجسم، لذلك يحتاج الإنسان أن يشرب 8-9 أكواب من الماء كل يوم ليحافظ على جسمه رطباً.