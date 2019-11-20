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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آثار الاستحمام في الغابات على صحّة الإنسان! والان مع التفاصيل
الأربعاء 20 نوفمبر 2019
صحيح أن العلوم انطلقت من الطبيعة كذلك استفاد منها فن الرسم والشعر والروايات والأساطير... وها قد حان الوقت لنعرف كيف نستفيد من الطبيعة لنكوّن شخصية ناضجة ومهذّبة تسيطر على عصبيّتها وإجهادها. فاستناداً إلى مقال نشره موقع Business Insider وإلى عدد من الدراسات سنتبيّن دور الطبيعة في رفع معنوياتنا وتحسين مزاجنا والتأثير في شخصيتنا بشكل عام.
ففي دراسة أجراها عدد من الباحثين في مقاطعة تشجيانغ في الصين، ونشرها قبل أشهر الموقع التابع للمكتبة الوطنية الأميركية للطب، حول "آثار الاستحمام في الغابات على صحّة الإنسان"، تبيّن تأثير الغابة الإيجابي على الصحّة. وخضعت للدراسة مجموعتان من الطلاب: الأولى طُلب منها النوم لليلتين في غابة دائمة الخضرة، والثانية النوم في المدينة. وفي النتيجة تبيّن أن نسبة هرمون الكورتيزول، يشير إلى مستوى الإجهاد، منخفضة لدى المجموعة الأولى مقارنة بالثانية.
وفي دراسة ثانية نشرها الموقع نفسه حول "الآثار الطبية الوقائية للعلاج في الطبيعة"، لفت الباحثون إلى انخفاض معدل ضربات القلب ومستوى الكورتيزول لدى الأشخاص الذين يعيشون في مناطق شجريّة (غابة). وقد خلص الباحثون إلى الاستنتاج أن "معدل الإجهاد (stress) يمكن علاجه من خلال الاستحمام في الغابات"!
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