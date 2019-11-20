الأربعاء 20 نوفمبر 2019

ما هو الأسباب وراء الكلام أثناء النوم

بعض الناس يتكلمون أثناء النوم دون الشعور بذلك، وهذا الكلام قد يكون مفهوماً وأحياناً غير واضح، مما يعرضهم للإحراج عند علمهم بما حدث وشعورهم بإزعاج الآخرين.



هذه الظاهرة لا تمثّل مشكلة خطيرة ولا تدل على وجود حالة مرضية ولكنها تعني وجود اضطرابات في النوم، وإلى الآن لم تتوصل الدراسات إلى تفسير كامل لها، وهي أكثر شيوعاً بين الأطفال عن الكبار، لكن تزيد نسبتها بين الرجال عن النساء، وهناك الكثير من الأسباب وراء الكلام أثناء النوم أهمها:

- وجود اضطرابات نفسية.

- الإجهاد الذهني والبدني.

- معاناة الشخص من اضطرابات النوم مثل المشي أثناء النوم والاضطراب السلوكي.

- الحمى.

- عوامل وراثية كالقلق.

- وجود مشاكل في العمل.

Advertisements

- الأحلام المزعجة.

- الأرق وقلة النوم.

ولعلاج مشكلة الكلام أثناء النوم والتغلّب عليها ينبغي اتباع ما يلي:

- الابتعاد عن تناول الكحول والكافيين بكثرة.

- عدم تناول وجبات دسمة قبل النوم.

- عدم التعرض للإجهاد بقدر الإمكان.

- أخذ قسط كاف من النوم والراحة.

- تجنّب مسببات الضغوط النفسية والتخلص منها بقدر الإمكان.

- ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم.