5 طرق اعتمديها حتى لا تكوني زوجة متطلّبة

تصيب الزوجة المتطلّبة زوجها بالإحباط، حيث يشعر أن كل ما يبذله من جهد ليس كافياً، وأنه مهما فعل لن يرضيها، لهذا عليكِ النظر في أسلوب تعاملك مع زوجك، إذا وجدتِ أنكِ متطلّبة بعض الشيء، عليكِ تصحيح مسار علاقتك الزوجية من أجل الحفاظ عليها.

1- انظري إلى الصورة الشاملة

من السهل التركيز على التفاصيل السلبية البسيطة، وهو ما يسبب لكِ الضيق، مثلاً زوجك لم يغيّر مصباح الغرفة، أو أنه لم يخرج القمامة من المنزل، فتشعرين بالحنق تجاهه، لهذا عليكِ مقاومة هذه النظرة المحدودة، وأن تتدرّبي على نظرة أكثر شمولية لزوجك، مثلاً ماذا يفعل لكم، وكيف أنه شخص جيد، وقتها ستشعرين بضآلة السلبيات، وكذلك تشعرين بالرضى، وتكفّين قليلاً عن الشكوى منه ومطالبته بالمزيد دائماً.

2- استمعي بسرعة، تحدّثي ببطء

خاصة في أوقات التوتر التي تمر بينك وبين زوجك، يُفضّل أن تستمعي جيداً، ولا تتحدثي بسرعة، فالحديث المتسرّع يدفعك لاعتماد أساليب ميلودرامية غير ضرورية، وتضاعف حجم المشكلة.

3- امتلكي سعادتك

لا تجعلي سعادتك متوقفة على ما يقدّمه لكِ زوجك، ففي بعض الأحيان يكون مشغولاً، أو يمر بظروف تمنعه من الاهتمام بكِ، لذا عليكِ امتلاك سعادتك، ومعرفة طرق إسعاد نفسك بنفسك، وإدخال البهجة إلى حياتك، هذا يجعلكِ غير متطلّبة.

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4- توقفي عن التوقّع دون تواصل

زوجك ليس ساحراً ولا يقرأ الطالع، لهذا فإن توقعاتك التي تبنينها في خيالك دون أن تخبريه عنها، سترتدّ إليكِ بإحباط وغضب، لهذا توقفي عن توقع أفعال من زوجك، دون التواصل معه.

5- تجنّبي الظن السيئ في نواياه

التمسي لزوجك الأعذار، وأحسني الظن به، وحاولي وضع نفسك في مكانه دائماً حتى لا تشعري بالغضب تجاه تقصيره في بعض الأمور، هذا يقطع شوطاً طويلاً في محاولاتك لتكوني زوجة غير متطلّبة.

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