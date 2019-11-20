الدكتور أحمد عامر: لهذه الأسباب الرّجال أكثر شخيرًا من النساء والحلّ سهل

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

لا شك أنّكِ استيقظتِ في ليلة من الليالي على صوت شخير زوجكِ وندبتي سوء حظكِ على قلّة النوم، وقد يكون هو الشّاكي أيضًا، إلا أنّ وقع المصيبة يصبح أخفّ إذا علمتِ أنّ 70% من الرجال يشخرون أثناء النوم، بينما تنخفض النسبة عند النساء لتصل إلى 32% وقد يصبح أكثر شيوعًا مع التقدّم في السّنّ.

ممّا لا شكّ فيه أنّ الشّخير مصدر إزعاج للأفراد الأسرة وخاصّة الشّريك، فقد تصل درجة ارتفاعه إلى إيقاظ الشّخص نفسه، كما يمكن أنْ يشكّل عاملَ خطرٍ للإصابة بانقطاع التنفّس أثناء النوم الذي يسبّب العديد من المشاكل، منها: انقطاع التنفّس، واضطراب النوم، والضّغط على القلب.

يمكن أنْ نعرّف الشّخير على أنّه الصوت الذي تنتجه اهتزازات أنسجة مجرى الهواء العلويّ الناعمة أثناء نومك. وذلك نتيجة لارتخاء عضلات سقف الفم (اللهاة) واللسان والحلق ممّا يؤدّي إلى انسداد مجرى الهواء. وعندما تأخذ نفسًا، تهتز أنسجة الحلق وتولّد صوتًا. وكلما كان مجرى الهواء أضيق، كان صوت الشّخير أعلى.

لا تقلقي هناك طرق عديدة للعلاج

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هناك الكثير من الطرق لعلاج الشّخير وذلك بحسب تشخيص الأسباب فقد تكون العلاجات غير الجراحية: كتعديل نمط الحياة بإنقاص الوزن أو الإقلاع عن التدخين وتجنّب شرب الكحول، وقد يكون مجديًا تلافي النوم على الظهر.

كما يمكن العلاج عن طريق الأدوية والأجهزة: كجهاز ضغط المسالك الهوائيّة الإيجابيّ المتواصل، إذا تمّ تشخيصك بمشكلة انقطاع التنفس أثناء النوم. أو أجهزة طبّ الأسنان، مثل جهاز رفع الفكّ السّفليّ، أو باستخدام منشّطات الأنف وعلاجات الحساسيّة الأخرى. كذلك هناك العلاجات الجراحية المتنوّعة التي يلجأ إليها الكثير من الأطباء بناءً على تشخيص الحال.

الليزر طريقة أمنة وسريعة في بعض الحالات

ويعتبر الليزر من أهمّ الطرق وأحدثها في العلاج الآمن للشّخير وهنا سنتوقّف قليلاً للحديث مع الدكتور أحمد عامر اختصاصيّ تجميل الأسنان وليزر وعلاج أمراض مفصل الفكّ من عيادة دنتيال سبا في دبي حيث يخبرنا عن الحالات التي يمكن علاجها عن طريق الليزر عدد الجلسات التي يحتاجها المريض كما يعرفنا على أهمّ المشكلات الصحيّة التي تنتج عن الشّخير، كما يوضح الدكتور أحمد أسباب تفوق الرجال على النساء بالشخير، ويرشدنا إلى الطريقة التي يمكن من خلالها تحديد الحالة وطريقة العلاج .