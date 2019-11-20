شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير للسيدات.. تناول الثوم يقلل من فاعلية حبوب منع الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الثوم من النباتات الشائع استخدامه فى اعداد الطعام وقد يستخدم كمنتج طبى يدخل فى تصنيع بعض الأدوية، وقد ينتج عن الثوم تأثيرات مرغوبة وغير مرغوب فيها على الجسم، وهناك مفاجآت فى الآثار الناجمة عن تناول الثوم قد لا يعلمها الكثيرون وهى انه يؤثر على فاعلية حبوب منع الحمل.

ووفقا لما ذكره موقع" drugs" قد تختلف منتجات الثوم التي يتم بيعها كمكملات غذائية على نطاق واسع في كمية الأليسين ، المكون الفعال في الثوم.

يستخدم الثوم الذي يتم تناوله عن طريق الفم (عن طريق الفم) في الطب البديل كوسيلة مساعدة فعالة في علاج ارتفاع ضغط الدم أو مرض الشريان التاجي (الشرايين المتصلبة) أو سرطان المعدة أو سرطان القولون أو سرطان المستقيم وفي منع لدغات القراد، قد يكون الثوم المطبق على الجلد فعالًا أيضًا في علاج الالتهابات الجلدية الفطرية مثل السعفة الحكة وجوك القدم أو قدم الرياضي .

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كما تم استخدام الثوم لعلاج ارتفاع الكوليسترول في الدم ، وقرحة المعدة، والسرطان، أو مشاكل في الدورة الدموية في الساقين.

تضمنت الاستخدامات الأخرى التي لم تثبت صحتها البحثية منع نزلات البرد وتحسين مشاكل التبول الناتجة عن تضخم البروستاتا .

قبل تناول المكملات الغذائية التى تحتوى على الثوم يجب اتباع النصائح التالية:

1- يجب أن لا تستخدم الثوم إذا كان لديك حساسية من ذلك.

2- اسأل الطبيب أو الصيدلي أو غيره من مقدمي الرعاية الصحية إذا كان من الآمن لك استخدام هذا المنتج إذا كان لديك قرحة في المعدة ، أو مشاكل في الهضم، أواضطراب النزيف أو تخثر الدم مثل الهيموفيليا.

3- يعتبر استخدام الثوم كنوع من التوابل في الأطعمة آمنًا أثناء الحمل، ولكن يجب ان تحذر السيدات اللاتى يتناولن حبوب منع الحمل لآن الثوم يمكن أن يجعل حبوب منع الحمل أقل فعالية خاصة الأدوية الهرمونية مثل الحبوب والحقن، كما قد ينتقل الثوم إلى حليب الأم وقد يضر الطفل الرضيع ويسبب له غازات بالبطن.