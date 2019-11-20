شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. لاعب كمال أجسام يحقن عضلاته بالفازلين لتكبيرها ويتعرض لمشكلة مروعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية الضوء على جندي روسي سابق كان يُطلق عليه "بوب" بسبب عضلاته ذات الرأسين الضخمة المصطنعة، لكنه تعرض لموت العضلات فى ذراعه وقام الجراحون لإزالة 1.5 كيلوجرام من العضلات الميتة.



الجندى بعد حقن عضلاته

وتم تحذير الجندى الروسى "كيريل تيريشين" الذى يبلغ من العمر 23 سنة، من أنه قد يموت أو يواجه بتر الأطراف إذا لم يتخلص من ثلاثة لترات من الجيلى البترولى "الفازلين" الذي حقنه في كل ذراع.

وقال الجراح "ديمتري ميلنيكوف"، من جامعة موسكو الحكومية الطبية الأولى: "سيخضع (تيريشين) الذي تلقى اهتمامًا دوليًا بسبب عضلاته المزيفة - لثلاث عمليات أخرى على الأقل".



الجندى بعد حقن عضلاته

في أحد الفيديوهات التي أصدرتها السيدة "بافيل مامايفا" زوجته، شوهد السيد تريشين الذي يساوره القلق يسأل الجراح: "كم عدد العضلات التي فقدتها؟"

وبعد الجراحة أخبره الطبيب: "المشكلة تكمن في الفازلين الذى تم حقنه، وانتشر في العضلات وتسبب فى موتها، وقد أجرينا 25% من عمليات الإصلاح".

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العضلات الميتة

وبعد ذلك سيكون لدى السيد "ترشين" حركة ضعيفة لذراعه ولكن سوف تختفي عضلاته المزيفة.

وأشار الأطباء إلى أن حقن "كيريل" حوالي ثلاثة لترات من الفازلين في كل ذراع، والتى شبعت الأنسجة العضلية ، ومنعت تدفق الدم، ونتيجة لذلك تموت الأنسجة وتحل محلها ندبة قاسية مثل الشجرة، ويمكنك حتى أن تطرقها وتسمع الصوت المعتاد."



الجندى بعد فقد عضلاته

وأضاف الأطباء أنه كان "محظوظًا" حيث إن الضرر قد بقي في أطرافه فقط ولم ينتشر إلى بقية جسمه.