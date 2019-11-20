شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتلعب رياضة.. 5 علامات على أنك ترهق عضلاتك أكثر من اللازم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جسمنا عبارة عن آلة تحتاج إلى الراحة على فترات منتظمة، لتعمل على المستوى الأمثل، العمل اليومي أو التمرين دون أخذ أي قسط من الراحة قد يجهد عضلاتك، فمثل أي جهاز ميكانيكي آخر، يحتاج جسم الإنسان إلى صيانة ووقود مناسبين لمواصلة العمل، مثل العناصر الغذائية الأساسية والمياه والنوم الكافي أو الراحة.

وهناك 5 علامات تشير إلى أنك ترهق عضلاتك بشكل أكثر من اللازم، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".



ارهاق العضلات

اعراض ارهاق العضلاتالتهاب العضلات

من الشائع جدًا أن يكون هناك ألم شديد في العضلات بعد يوم من التمرينات القوية، ولكن إذا استمر ألم العضلات لفترة طويلة من الوقت، فهذا أمر مثير للقلق، وإذا واصلت الحفاظ على عمل عضلاتك، فهناك فرصة لتفاقم المشكلة بشكل كبير.

انخفاض أداء الجسم

إذا لاحظت انخفاضًا في أدائك البدني، فهذا يشير أيضًا إلى أن عضلاتك قد استنفدت، وقد تصاب أو لا تصاب بألم فى العضلات، ولكن هذه المرحلة تؤدي عمومًا إلى التهاب العضلات، وأخيراً إلى إصابة.

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الشعور بالضعف في التمرين

إذا كنت تشعر بالتعب والضعف وعدم القدرة على استكمال التمرين، فقد يكون السبب في ذلك هو أن جسمك يحتاج إلى بعض الراحة للتغلب على التوتر الذي يتحمله أثناء التمرين أو الروتين، لذا إنها لفكرة ممتازة أن تدع جسمك يتعافى تمامًا من هذه الحالة، حيث قد يؤدي إلى إصابة أو تلف العضلات وتمزقها.

تشعر بالتعب طوال اليوم

التعب هو مؤشر على أن جسمك منهك ويشعر بالتعب، إذا كنت تشعر بالنعاس أو التعب طوال اليوم، فمن الأفضل أن تمنح جسمك قسطًا من الراحة.

انخفاض الشهية

انخفاض الشهية هو نتيجة للإفراط في ممارسة الرياضة، ولا يعني ذلك أنك لن تكون جائعًا أو أقل جوعًا، ولكن نمط تناول الوجبات الخاصة بك سيتأثر، ربما تشعر دائمًا بالشبع طوال الوقت، حتى بدون تناول وجبة.