أطعمة غير متوقعة تسرع من حرق الدهون اذا تناولتها معاً

أطعمة تناولها معاً يمكن أن تساعدك على تخسيس وزنك أكثر من تناول كميات أقل من الطعام؟ موقع برايت سايد يقدم لك أفضل الأطعمة التي تحرق الدهون وتساعد على تسريع إنقاص الوزن.

1. دقيق الشوفان + زبدة الفول السوداني

الشوفان ليس فقط خالٍ من الجلوتين ولكنه أيضاً مصدر كبير للفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة المهمة. الشوفان غني بالألياف بيتا جلوكان القابلة للذوبان والتي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول والسكر في الدم، وتعزز بكتيريا الأمعاء الصحية، وتزيد من الشعور بالامتلاء.

زبدة الفول السوداني هي أساساً هريس مصنوعة من الفول السوداني. يتكون من نحو 25% بروتين، مما يجعلها مصدراً ممتازاً للبروتين النباتي. بالإضافة إلى ذلك، فهي تحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات ومصدر جيد للدهون الصحية، مما يجعله مناسباً لمرضى السكري من النوع الثاني أو للأشخاص الذين يتبعون نظاماً غذائياً منخفض الكربوهيدرات.

2. الجزر + الطحينة

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يعتبر الجزر طعاماً صحياً بشكل لا يصدق - فهو يحتوي على نحو 10% من الكربوهيدرات، يتكون من النشا والألياف والسكريات البسيطة ويحتل المرتبة المنخفضة على مقياس مؤشر نسبة السكر في الدم. بالإضافة إلى ذلك، فهي مصدر ممتاز لفيتامين (أ) في شكل بيتا كاروتين ومصدر جيد للعديد من فيتامينات (ب) وفيتامين (ك) والبوتاسيوم. عندما تستهلك الجزر كجزء من الوجبة الرئيسية، فإنها ستساعد على زيادة الشبع وتقليل السعرات الحرارية الكلية.

الطحينة، والتي تعرف أيضاً باسم زبدة السمسم، توفر مجموعة واسعة من الفيتامينات والمعادن. كما أنها مصدر بروتين نباتي كبير، مما يجعلها خياراً مغذياً للنباتيين. ثبت أن الألياف في الطحينة تقلل من استهلاك السعرات الحرارية، مما يعزز فقدان الوزن. علاوة على ذلك، ثبت أن بذور السمسم لها خصائص مضادة للالتهابات وتشجع الأمعاء الصحية.

3. السبانخ + الزنجبيل

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السبانخ منخفض في الكربوهيدرات، ولكنه غني بالألياف غير القابلة للذوبان - لهذا النوع من الألياف فوائد كثيرة للهضم، ويحتوي على كميات عالية من الكاروتينات، وفيتامين C، وفيتامين K، وحامض الفوليك، والحديد، والكالسيوم، ويقلل من الإجهاد التأكسدي. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي السبانخ على كميات عالية من النترات التي تساعد في تنظيم ضغط الدم.

الزنجبيل غني بمادة غذائية ذات خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة. يبدو أن الزنجبيل يسرع في إفراغ المعدة، والتي يمكن أن تكون مفيدة للأشخاص الذين يعانون من عسر الهضم ومضايقات مماثلة في المعدة.

4. التين + المكسرات

التين منخفض السعرات الحرارية وليس له دهون، مما يجعله بديلاً مثالياً لتناول وجبة خفيفة غير صحية. إنه غني بالألياف، مما يساعد على محاربة الإمساك ويبقيك بالشبع لفترة أطول. بالإضافة إلى ذلك، فهو غني بمضادات الأكسدة التي يعتقد أنها تقلل من الجذور الحرة المدمرة للخلايا في الجسم.

المكسرات غنية بالألياف، مما تساعد على خفض نسبة الكوليسترول في الدم، كما أنها مصدر جيد لمضاد الأكسدة يسمى السيلينيوم الذي يدعم وظيفة المناعة ويعزز الأيض. الاستهلاك المتكرر يمكن أن يساعد في الواقع في إنقاص الوزن، لأنه يجعلك تشعرين بالشبع ويمكن أن يؤدي ذلك إلى انخفاض استهلاك الوجبات الخفيفة الصحية الأقل.