شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري: لا تستخدموا «الفازلين» على الوجه إلا في هذه الحالات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - متابعات: تناول الدكتور سعد آل طلحاب، ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏استشاري الأمراض الجلدية وجراحة الجلد والليزر بعض المعلومات المهمة والمتعلقة بالمرطب الأشهر “الفازلين”، وذلك تزامناً مع دخول فصل الشتاء. وأشار آل طلحاب -عبر حسابه على “تويتر” اليوم الأربعاء- في سلسلة تغريدات إلى أن الفازلين يعمل عبر تكوين طبقة عازلة على الجلد ولذلك فلا بد من وضعه على الجلد مع وجود قطرات من الماء للاستفادة منه، مؤكداً أنه يفضل استخدام المنتجات غير المعطرة منه خصوصاً في حالات التهاب الجلد. ونوه إلى أنه يمنع استخدامه على الوجه – إلا في حالات خاصة مثل إكزيما الأطفال- وذلك لأنه قد يقوم بإقفال المسامات وبالتالي ظهور حب الشباب، مشيراً إلى أنه في حالات الإكزيما والجفاف الشديد، فإنه يجب استخدامه بشكل متكرر – خمس مرات مثلاً – في اليوم للحصول على نتائج جيدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استشاري: لا تستخدموا «الفازلين» على الوجه إلا في هذه الحالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.