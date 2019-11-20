شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري ينصح بعدم تناول المضادات الحيوية بعد استئصال اللوزتين.. لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نصح استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور أحمد العمار، بعدم تناول المضادات الحيوية بعد عملية استئصال اللوزتين، لكونها لن تكون فعالة بالشكل المطلوب وهذا مُثبت بالدراسات الحديثة.
وأوضح “العمار” في تغريدة له على “تويتر”: “استعمال المضادات الحيوية بعد استئصال اللوزتين قد يكون ضرره أكبر من نفعه، والإفراط في استعمالها قد يقوي قدرة الميكروبات على مقاومته.. وبالتالي زيادة عدم فاعلية المضاد لعلاج بعض البكتيريا”.
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