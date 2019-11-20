شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري ينصح بعدم تناول المضادات الحيوية بعد استئصال اللوزتين.. لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نصح استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور أحمد العمار، بعدم تناول المضادات الحيوية بعد عملية استئصال اللوزتين، لكونها لن تكون فعالة بالشكل المطلوب وهذا مُثبت بالدراسات الحديثة.

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وأوضح “العمار” في تغريدة له على “تويتر”: “استعمال المضادات الحيوية بعد استئصال اللوزتين قد يكون ضرره أكبر من نفعه، والإفراط في استعمالها قد يقوي قدرة الميكروبات على مقاومته.. وبالتالي زيادة عدم فاعلية المضاد لعلاج بعض البكتيريا”.