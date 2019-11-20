معلومات غريبة عن السرة لن يقولها لكم الطبيب أبداً

الأربعاء 20 نوفمبر 2019

السرة هي أثر الولادة الذي يتركه قطع الحبل السري. هذا الجزء الصغير من السرة مهمل نهائياً، ويخفي عدة قصص مدهشة لا يحكي عنها الأطباء أبداً.



1. السرة هي جرحكم الأول

بعد الولادة، يقطع الحبل الذي يغذي الجنين بفضل الدم الذي تجلبه المشيمة. تنكمش الأوعية الدموية وتتيبس بالتدريج. ثم يسقط باقي الحبل السري عند الطفل في خلال بضعة أيام تاركاً خلفه جرحكم الأول.

2. السرة مليئة بالبكتيريا

السرة هي موطن خصب للبكتيريا. أظهرت دراسة نشرت في سنة 2012 أن عدداً مرتفعاً جداً من البكتيريا يعيش في السرة. البحث الذي أجري على 60 شخصاً، كشف وجود 2368 نوع من البكتيريا في هذا الجرح الصغير.

3. بعض الأشخاص ليس لديهم سرّة

بكل تأكيد، يولد كل الناس مع حبل سري مربوط إلى معدتهم. لكن عند بعض الناس، يشفى الجرح بشكل كامل حتى بصبح من المتعذر تمييزه مع مرور الوقت.

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4. يمكن أن تلتهب السرة

إذا كان عندكم حلقة في السرة ( piercing )، يجب أن تكونوا شديدي الحرص على نظافة هذا الجزء من جسمكم. ننصح بأن تطبقوا نصائح الطبيب حتى تتحاشوا الالتهاب.

5. إذا كنتم رجلاً، فربما لديكم بقايا ثياب في سرتكم

السرة هي كمستودع. لا تتفاجأوا إذا وجدتم فيها قطعاً من القطن أو أي أنسجة أخرى من الثياب التي ترتدونها.

كان الرهبان المسيحيون في جبل آتوس في اليونان معتادين على التأمل عبر النظر إلى السرة. هؤلاء الرهبان اليونانيون كانو يستخدمون تقنية " التأمل في السرة " المسماة "Hesychasm". كانت هذه التقنية ترتكز على النظر إلى السرة حتى الوصول إلى التنوير الذي ينتظرونه...

7. نعم، هناك مهووسون بالسرة !

أجريت دراسة سنة 1975 على الناس المهووسين بالسرة. تقول هذه الدراسة إن بعض الرجال يجدون لذة في أذية السرة. من جهة أخرى، كان هناك بروفسور عمره 27 سنة كان مهووساً بالسرة المقلوبة لدرجة أنه حاول مرتين أن يخرج سرته بالقوة.

8. أتعرفون أننا يمكننا استخدام البكتيريا الموجودة في السرة لتصنيع الجبنة ؟

يتم تحضير الجبنة بواسطة البكتيريا. أثبتت العالمة البيولوجية Cristina Agapakis أنه يمكن تصنيع الجبنة من البكتيريا الموجودة في السرة. صحتين !