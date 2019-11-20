الحرير السائل.. الحل الأمثل لبشرة نضرة مشدودة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نصحت مجلة ألمانية متخصصة في الصحة باستخدام الحرير السائل "Liquid Silk" للبشرة، معتبرة أنه بمثابة إكسير شباب وجمال له، كونه يحارب التجاعيد ويمنحها ملمسا ناعما كالحرير.

وأوضحت مجلة "إن ستايل" الألمانية المعنية بالصحة والجمال أن الحرير السائل يعمل على تنشيط أيض الخلايا، وتدعيم عملية الشفاء الذاتي وتجدد الخلايا. وأضافت أن الحرير السائل يحفز إنتاج الكولاجين ويساعد على ترطيب البشرة ويقضي على الجفاف والتجاعيد، ما يمنح البشرة مظهرا نضرا ومشدودا يشع شبابا وحيوية. وتابعت: "يعمل الحرير السائل على توازن الأُس الهيدروجيني للبشرة، ويحمي البشرة من المؤثرات البيئية"، مشيرة إلى أن الحرير السائل يناسب كل أنواع البشرة، خاصة البشرة الجافة والحساسة والمتقدمة في العمر.

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