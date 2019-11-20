الأميرة فيكتوريا وزوجها يزوران منظمة خيرية تعمل على تحسين ظروف حياة الشباب

قامت الأميرة فيكتوريا (Crown Princess Victoria) ولية عهد السويد وزوجها الأمير دانيال (Prince Daniel) بزيارة مدينة مالمو في محافظة سكانيا في أقصى جنوب السويد يوم الإثنين 18 نوفمبر 2019. وخلال زيارتهما لمالمو قام الزوجان الملكيان بزيارة مقر مؤسسة فريشوسيت الخيرية (Fryshuset organization)، وهي منظمة شبابية غير ربحية تعمل على تحسين ظروف حياة الشباب من خلال خلق المزيد من الفرص لهم لإيجاد وتطوير قدراتهم الإبداعية ومهاراتهم الفريدة. خلال زيارة الأميرة فيكتوريا والأمير دانيال إلى مالمو قاما أيضا بزيارة مقر الشرطة السويدية في مالمو. قد يهمك ايضاً: مصممة الأزياء فيكتوريا بيكهام تعتمدُ على عارضة "هزيلة" وتواجه انتقادات المتابعين وثائق جديدة للملكة فيكتوريا تكشف عن حزنها العميق على وفاة زوجها ألبرت

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