شكرا لقرائتكم خبر عن الاختبارات الذاتية استراتيجية جديدة للكشف عن الإصابة الإيدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أن إرسال اختبارات فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز" إلى المنزل مجاناً هو أفضل استراتيجية للكشف عن المرض. ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "HealthDayNews"، حلل الباحثون بيانات 2600 رجل لمدة عام عبر الإنترنت. Advertisements وعموما تم اكتشاف 25 إصابة فى مجموعة الاختبار الذاتى، وتم اكتشاف المزيد من الإصابات بين أصدقاء أولئك الذين شاركوا الاختبارات. وأكد الباحثون أن إرسال الاختبارات إلى المنازل بأسماء الأشخاص وعائلتهم سوف يسهل اكتشاف المرض وبالتالى السيطرة عليه. وجدير بالذكر أن المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية HIV يمكن أن يكون لديهم ضعف فى جهاز المناعة وقد يكونون أكثر عرضة لخطر الإصابة بمرض خطير بسبب الأنفلونزا، لذا فمن المستحسن أن يحصلوا على لقاح الأنفلونزا الموسمية كل عام. ونشرت الدراسة مؤخراً في مجلةJAMA للطب الباطنى.

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