شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للطفل.. قل لا للحلوى أهم النصائح الصحية لتغذية طفلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل العالم فى 20 نوفمبر من كل عام بيوم الطفل العالمى، وهو مناسبة جيدة لغرس عادات الأكل الصحية بين الأطفال، وهو فرصة لإبعاد الطفل عن الحلوى والكافيين والكولا والأطعمة الضارة لصحتهم، فى هذا التقرير نقدم نصائح صحية لطفلك، وفقاً لموقع "familydoctor".



اليوم العالمي للطفل

اليوم العالمى للطفل وأهمية الطعام الصحى

ومع انشغال الأسرة بالحياة اليومية ومتطلباتها أصبحت كثير من الأمهات تعتمد على الوجبات السريعة للأطفال، لكن هذه الأطعمة يمكن أن تكون غير صحية، ويكون لها تأثير سلبى على صحة طفلك ويمكن أن تتطور إلى أمراض مدى الحياة.

يساعد الطعام الصحى على منحهم الطاقة والنشاط.يحسن عمل المخ والتركيز، يحسن حالتهم النفسية والمزاجية، يساعدهم في الحفاظ على وزن صحي، يمنع أمراض الاكتئاب والقلق وفرط الحركة ونقص الانتباه، يعد اتباع نظام غذائي صحي والتركيز على التغذية من أبسط الطرق وأكثرها أهمية لمنع ظهور المرض، الأكل الصحي يمكن أن يساعد في منع العديد من الأمراض المزمنة، وتشمل هذه السمنة وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع 2.

نصائح لتحسين صحة طفلك وتغذيته

هناك العديد من الطرق التى يمكنك من خلالها تعليم أطفالك الأكل الصحى:

ابدأ بتناول الإفطار مع طفلك

تناول وجبة إفطار متوازنة غنية بالبروتين طريقة رائعة لطفلك لبدء يومه، يمكن أن يساعدهم البروتين على الشعور بالشبع لفترة أطول، وبالتالى لا تجعله يتناول أطعمة غير صحية تسبب السمنة.

Advertisements

لا تتخطى أو تهمل أى وجبة للطفل

يعد الجلوس على الطاولة كعائلة جزءًا مهمًا فى تحديد عادات الأكل الصحية، لكنه أكثر من مجرد تناول الطعام معًا، حيث يساعد الطفل على تطوير روتين يومى يجلس فيه الطفل على المائدة مع عائلته، التحدث مع أطفالك، مراقبة عاداتهم الغذائى، أن تكون مثالاً ونموذج لطفلك.

إشراك الأطفال فى التسوق وشراء الطعام الصحى

اطلب من أطفالك مساعدتك فى التسوق واختيار الأطعمة لتناولها، علّمهم كيفية قراءة ملصق طعام حتى يعرفوا التغذية فى الأطعمة التى يختارونها.

طريقة أخرى ممتعة لإشراك طفلك هي زراعة الأطعمة، مثل: بعض الفواكه والخضروات.

قم ببطء بإدراج الأطعمة الصحية لطفلك

ليس عليك إصلاح خطة الوجبة بالكامل، ما عليك سوى العثور على عدد قليل من البدائل للعناصر غير الصحية في الثلاجة، ابدأ ببطء فى إضافة المزيد حتى تتبنى خيارات غذائية صحية،

استبدل الخبز الأبيض والفينو بخبز الحبوب الكاملة، استبدل الصودا بالمياه.

في يوم الطفل، من المهم أن يعرف الآباء أن أطفالهم يجب أن يلعبوا في الخارج أو يمارسوا الرياضة لمدة 90 دقيقة على الأقل يوميًا، لأن النشاط البدني يساعد على تحسين الصحة.