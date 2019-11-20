فيديو معلوماتى.. أهم 5 فواكه وخضروات تقوى الجهاز المناعى لطفلك فى الشتاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع تقلبات الجو وتغيير فصول السنة تنتشر العدوى والفيروسات ويصاب الكثيرون بنزلات البرد والأنفلونزا والتهاب الشعب الهوائية وخصوصا الأطفال، نظرا لضعف الجهاز المناعى عندهم. يقدم ”الخليج 365” بعض الأطعمة الهامة التى تساعد على تقوية الجهاز المناعى عند الطفل حسب ما ذكره موقع medicalnewstoday وهى: 1ـ التوت البرى 1ـ التوت البرى - يحتوى على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات - مما يقوى الجهاز المناعى للجسم - ويساعد على الوقاية من نزلات البرد والأنفلونزا. 2ـ القرنبيط يعتبر من أفضل أنواع الخضروات الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية - يحمى الجسم من الفيروسات والأمراض. Advertisements 3ـ البطاطا الحلوة 3ـ البطاطا الحلوة ـ غنية بالبيتا كاروتين والمواد المضادة للأكسدة - تساعد على تعزيز صحة الجهاز المناعى وتحميه من الأمراض. 4ـ السبانخ 4ـ السبانخ - من أشهر أنواع الخضروات الغنية بالفيتامينات والعناصر المغذية - تحمى الجسم من الفيروسات والجراثيم. 5ـ البرتقال يحتوى على نسبة عالية من فيتامين سى وبعض الفيتامينات الأخرى - يعزز صحة الجهاز المناعى ويحمى الجسم من الفيروسات والعدوى.

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