أصوات غريبة تخرج من الجسم.. تعرف عليها

الأربعاء 20 نوفمبر 2019

يصدر جسم الإنسان عددا من الأصوات المختلفة ولكل صوت سبب في خروجه، إليك 4 أصوات يصدرها جسمك والأسباب التي تقف وراء كل صوت:



- الشخير أثناء النوم: يتسبب اهتزاز أنسجة الفم والزور أثناء التنفس في حدوث الشخير أثناء النوم، وربما تفيد بعض بخاخات الأنف في حل المشكلة ولكن غالباً ما يكون الشخير مرتبطاً بالوزن الزائد، وإذا وجدت نفسك تلهث أثناء النوم وتستيقظ وأنت تتصبب عرقاً فينبغي عليك أن تذهب للطبيب المختص، بسبب إحتمالية الإصابة بمرض توقف التنفس أثناء النوم، الذي يزيد من إمكانية الإصابة بالسكري والسكتة الدماغية.

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- تصدع الركبة والكاحل: هذا الصوت يحدث إما بسبب ضغط الأوتار على المفصل، أو تغيرات في السوائل مما يكوّن فقاعات غاز، أو تحرك المفصل بعيداً عن مكانه قليلاً، وينبغي عليك استشارة الطبيب إذا شعرت بألم أو تورم أو تأثير هذه الظاهرة على أدائك البدني عند ممارسة الرياضة مثلاً.

- قرقرة المعدة: في الوقت الفاصل بين الوجبات تعتصر المعدة نفسها، مسببة سلسلة من التقلصات مصحوبة بأصوات مسموعة كل ساعتين تقريباً، وذلك بهدف التخلص من بقايا الطعام في القناة الهضمية، ولكن هذه الأصوات غير مرتبطة بالجوع وحلول وقت الوجبات، فإذا لم تكن تشعر بالجوع انتظر حتى يحين وقت وجبتك، غير أنه يلزم أن تزور الطبيب إذا كانت هذه الأصوات مصحوبة بألم وانتفاخ في المعدة، خصوصا إذا سمعت صوت تدفق الماء عند الضغط على البطن.

- تصفير الأنف: والسبب هو مرور الهواء من فتحة ضيقة في الأنف، وغالبا بسبب وجود شيء ما يسد فتحة الأنف.