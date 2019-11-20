تعرف على فوائد الترمس!

الأربعاء 20 نوفمبر 2019

يجهل الكثير من الناس الفوائد الصحية للترمس فهو يستخدم لانقاص الوزن كما له فوائد عدة للشعر والبشرة عدا عن فوائده الكثير للجسم، حيث أن الكثير يعتبرونه وجبة تسلية.



من فوائده:

استخدام الترمس لانقاص الوزن:

من أهم فوائد الترمس التغلب على مشكلة السمنة، إذ أنه يساعد على تخفيف الوزن. فقد توصلت دراسة إلى أن مقدار سبع حبات يومياً من الترمس تساعد في المحافظة على الوزن وتحرق الدهون.

فوائد الترمس للشعر:

أما بالنسبة للشعر، فهناك خلطات عدة من الترمس يمكن الاستفادة منها للمحافظة على الشعر:

خلطة الترمس لفرد الشعر:

- ينقع الترمس المر في إناء كبير لمدة ست ساعات

- توضع ماء الترمس في علبة بهار رشاش للماء في الثلاجة لمدة تتراوح بين أسبوع إلى 15 يومًا

- بعد ذلك يرش الماء على الشعر مرتين يومياً لمدة ثلاثة أشهر وستحصلون على نتيجة مضمونة.

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خلطة الترمس لتخفيف نمو الشعر الزائد:

إذا كنتِ تريدين تخفيف نمو شعر جسمك، عليك تحضير ماء الترمس بنفس الطريقة السابقة مع رشه على مناطق الجسم كاليدين والقدمين بعد إزالة الشعر منها مرتين أو ثلاث مرات يومياً لإبطاء نمو الشعر بشكل تدريجي حتى يختفي نهائياً.

فوائد وخلطات الترمس للبشرة:

- خلطة الترمس لتنظيف جميع أنواع البشرة:

إذا كنت ترغبين في الحصول على بشرة نقية ونظيفة، اخلطي ملعقتين من الترمس المطحون مع ملعقة زبادي وملعقة عسل وملعقة صغيرة من ماء الورد، من ثم ادهني وجهك بالخليط واتركيه لمدّة 15 دقيقة بعدها اغسليه بالماء البارد.

- خلطة الترمس لتقشير البشرة:

أخلطي ملعقة من الترمس المطحون وملعقة من الحلبة المطحونة مع ملعقة من لبن الزبادي لكي يصبح المزيح متماسكاً، ثمّ مدّي الخليط على الوجه والرقبة وأتركيه حتى يجفّ ثم قومي بفرك وجهك برفق. كرّري هذه الخلطة كل أسبوع لكي تحصلي على بشرة مذهلة.

- خلطة الترمس لتبييض البشرة:

للحصول على بشرة مشرقة وناصعة البياض، اخلطي نصف كوب من الترمس المطحون مع نصف كوب من الحليب وملعقة ماء الورد، ضعي الخليط على وجهك لمدة ربع ساعة من ثم اغسليه بالماء. كرري هذه الخلطة مرتين في الأسبوع للحصول على بشرة ناصعة البياض.