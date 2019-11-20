هذا ما يحدث عند توقف تنفسكم أثناء النوم!

الأربعاء 20 نوفمبر 2019

يعاني الكثيرون من متلازمة انقطاع النفس النومي، اذ تؤثر في ما يزيد عن 25 مليون بالغ في الولايات المتحدة الأميركية فقط.



وفي هذا السياق أظهرت دراسة طبية جديدة أن الأشخاص الذين يعانون من هذه المتلازمة معرضون للاصابة بالاكتئاب بصورة أكبر من غيرهم.

وشملت الدراسة الاسترالية 293 شخصاً من الجنسين تم تشخيص اصابتهم بانقطاع التنفس اثناء النوم حديثاً، حيث تبين أن نسبة المصابين بالاكتئاب بينهم وصلت إلى 73 في المئة.

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وتعتبر هذه المتلازمة من إحدى الاضطرابات التنفسية التي تتسبب بانقطاع النفس كلياً أو عدم أخذ كمية كافية من الأوكسيجين اللازم للقيام بالوظائف الأساسية لأعضاء الجسم لأكثر من 10 ثوان.

ويصاب البالغون وكبار السن عادة بهذا المرض على إثر الإصابة بمشاكل صحية أخرى، لكن من الممكن أن يصاب الصغار في حالات نادرة وذلك بسبب الإصابة بمشكلات صحية ناتجة عن العيوب الخلقية أو عن الأمراض الموروثة.

ومن الأعراض الشائعة لهذه المتلازمة الاستيقاظ من النوم المتكرر إثر هبوط مستوى الأوكسيجين الذي يصل للدماغ خلال فترات النوم وعادة ما تصيب الذكور أكثر من الإناث في عمر ما دون 50 عاماً.

واشارت الدراسة إلى أن استمرار العلاج عن طريق الضغط الهوائي الإيجابي المستمر (CPAP) يمكن أن يساعد في تخفيف حدة هذه النوبات وبالتالي قد تزول أعراض ذلك المرض.