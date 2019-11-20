الأربعاء 20 نوفمبر 2019

اللسان عضو حساس جداً. الألم فيه مزعج دائماً، ويجعلنا نرغب في أن نرتاح منه وننساه !



نقدم إليكم وصفة بسيطة تخلصكم من ألم اللسان الذي احترق أو انخدش.

الوصفة سهلة التنفيذ وتعطي نتيجة فورية.

الحل ؟

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حلوى للتخلص من الألم

وإذا قلت لكم إن الشوكولا هو العلاج، ماذا ستقولون ؟ بالتأكيد، قطعة صغيرة من الشوكولا. لكل عاشقي الشوكولا إيكم خبراً جديداً. الشوكولا وصفة للعلاج !!

بفضل خصائص الشوكولا، سيهدأ الألم في اللسان الموجوع من تلقاء نفسه.

كيف نفعل هذا ؟

نضع قطعة شوكولا ( بالحليب أو سوداء، حسب الذوق ! ). وفي خلال بضع دقائق، نحصل على الراحة من الانزعاج. يتلاشى الألم ويهدأ الالتهاب.

قطعة شوكولا ( أو عدة قطع إذا أردتم ) لتريحوا اللسان المتألم، إنها وصفة ألطف بكثير من تجربة العديد من الأدوية.