الأربعاء 20 نوفمبر 2019

تعرف على الاستخدامات المذهلة للخل الأبيض

يستعمل الخل الأبيض في الطبخ وتحضير المخللات، وحفظ اللحوم، وتتبيل الأطعمة، وتحضير السلطات، ولأهداف طبية أحياناً وحتى للتنظيف. ورغم ذلك، يجهل كثيرون عدداً من الاستخدامات المذهلة للخل الأبيض، إليكم أبرزها:



- علاج البثور: يُنصح بتخفيف كمية من الخل الأبيض بأخرى تعادلها من المياه، وغسل البشرة المراد علاجها وتنشيفها جيداً، ثم تبليل قطعة قطن بهذا المزيج ومسحها به وتركه 5 دقائق قبل الغسله بماء بارد. ولا بدّ بعدها من وضع مرطب خال من الزيوت مرة أو اثنتين يومياً، طوال عدة أيام.

- تهدئة الجلد المحروق نتيجة التعرض لأشعة الشمس ويمكن إضافة كوبين من الخل إلى حوض الاستحمام والجلوس فيه طوال 20 دقيقة طوال عدة أيام.

- التخلص من رائحة الفم الكريهة، وينبغي إضافة ملعقة خل إلى كوب من الماء الفاتر، وغسل الفم بهذا المزيج مرتين يومياً.

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- التخلص من رائحة البصل أو الثوم واللحوم عن اليدين، لا بد من غسلهما بالماء والصابون ثم بالخل.

- التخلص من الروائح الكريهة في البراد أو الخزائن أو الغرف، يُنصح بتبليل قطعة خبز بالخل ووضعها في مكان انبعاث هذه الروائح لليلة كاملة.

- التخلص من رائحة الجسم الكريهة، يجب مزج كمية من الخل مع أخرى تعادلها من الماء وغسل المنطقة المراد علاجها مرتين يومياً.

- الحفاظ على شعر صحي قوي ولامع: لا بد من خلط كمية من الخل مع أخرى مضاعفة من الماء وغسل الشعر بالشامبو كالمعتاد، ثم وضع هذا المزيج على فروة الرأس والشعر بكامله، والانتظار عدة دقائق قبل غسله بماء فاتر، وتكرار العملية مرة واحدة أسبوعياً.

- التخلص من النمل في المنزل، يمكن رش الأسطح التي يتواجد عليها بمزيج من الخل والماء مرة احدة يومياً.

- القضاء على الأعشاب الضارة في الحديقة، يُنصح بإضافة عدة ملاعق من الخل إلى غالون ماء ورش هذه الأعشاب بهذا المزيج.

- علاج آلام الحلق، ينبغي إضافة ملعقة خل إلى كوب ماء دافئ، وغسل الفم والحلق بالمزيج مرتين إلى 3 يومياً.