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شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للحصول على أسنان بيضاء دون تعب! والان مع التفاصيل
الأربعاء 20 نوفمبر 2019
نريد جميعاً الحصول على أسنان بيضاء كالمشاهير، لذا نقدم لكم اليوم مجموعة من النصائح للحصول على أسنان بيضاء دون تعب أو ذهاب لطبيب الأسنان.
1- استخدام البرونزر على خط الفك يعطي بشرتك لوناً أغمق ويزيد من بياض أسنانك.
2- خزّني مبيضات الأسنان في الثلاجة، مما يساعد على تنشيط المادة الفعّالة فيها.
3- تناولي عود من الكرفس أو شريحة تفاح بعد تناول أي مشروب من القهوة أو الشاي أو أي مشروبات كافيين، فهي تحتوي على أنسجة ليفية تقوم بشكل طبيعي بتخليص الأسنان من أي بقايا قد تشوهها.
4- اغسلي أسنانكِ بخل التفاح عن طريق وضع 2/3 كوب ماء و1/3 الكوب من الخل وقومي بغسل الأسنان به للتخلص من أي بقع موجودة على الأسنان.
5- قللي من تناول المشروبات ذات الصبغات الملونة حتى القهوة والشاي، لكي تمنع أي التصاقات أو بقع على الأسنان.
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